Thomas Tuchel: 'Sane'ye güvenim sonsuz'

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Almanya ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Leroy Sane için açıklamalarda bulundu.



Böyle durumların yaşanabildiğini söyleyen Thomas Tuchel, "Pozisyonu gördüğümde böyle bir şey olacağını gördüm. Sane kendisini geride tutamadı. Bu konu hakkında fazla konuşmadık. Kesinlikle olmaması gereken bir şeydi ancak maalesef ki oldu. Bu insan doğasında olabilen bir şey. Leroy Sane'ye güvenim sonsuz. O kesinlikle kilit oyuncularımdan birisi." ifadelerini kullandı.



18 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 18 resmi maça çıkan Leroy Sane bu karşılaşmalarda 9 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.





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