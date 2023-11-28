Thomas Tuchel'den rotasyon cevabı!

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiliyen Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Thomas Müller'in ilk 11'de başlayacağını söyleyen Thomas Tuchel, "Müller inanılmaz bir oyuncu herkesin kadrosunda olmasını isteyeceği türden bir isim. Kopenhag maçına da ilk 11'de başlayacak ancak artık Müller hakkında 'neden oynamıyor' gibi soruları sormayı bırakmalısınız." ifadelerini kullandı.



Kasım ayında verilen üçüncü milli aradan sonra oyuncuların zorlanabileceğini söyleyen Thomas Tuchel, "Kasım ayıyla birlikte tam üçüncü kez milli aradan dönmüş olduk bu kolay bir şey değil. Oyuncular zorluk yaşayabilirler bu gayet normal ancak biz istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.



"ROTASYON YAPACAĞIZ"



Galatasaray maçında sakatlanan Jamal Musiala hakkında da konuşan Thomas Tuchel: "Son antrenmanda yalnzıca 20 dakika bizimle antrenman yaptı. Kopenhag maçında riske etmeyeceğiz ancak ligde oynayacağımız karşılaşmada formasına kavuşacak." ifadelerini kullandı.



Kopenhag maçıyla ilgili rotasyon sorusuna da cevap veren Thomas Tuchel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve güçlü bir form grafiğimiz var. Bunu gereksiz yere kesintiye uğratmak istemiyoruz. Ayrıca cuma gününden çarşambaya kadar uzun bir ara verdik"





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