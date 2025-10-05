05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
1-1
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
1-1
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
1-1
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
0-0DA

Thomas Reis: "Daha fazlasını hak ettik"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 05 Ekim 2025 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Daha fazlasını hak ettik'
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TAKIMIMLA GURU DUYUYORUM" 

Reis, zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi:

"Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. İlk 15 dakikada tam olarak istediklerimizi yapamadık ama sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve özgüvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık."



"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK" 

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısındaki oyuna ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey takım halinde daha güçlü olmamızdı. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik gol atma şansımız daha net olabilirdi. Defansif anlamda iyiydik, top bizde olduğunda başarılıydık. 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Sonuçtan mutluyuz. Mutluyuz dememin sebebi, 1 haftada 3 maç oynamış olmamız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
