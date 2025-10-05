Thomas Reis: 'Daha fazlasını hak ettik'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"TAKIMIMLA GURU DUYUYORUM"





Reis, zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi:





"Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. İlk 15 dakikada tam olarak istediklerimizi yapamadık ama sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve özgüvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık."

"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"





Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısındaki oyuna ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:





"Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey takım halinde daha güçlü olmamızdı. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik gol atma şansımız daha net olabilirdi. Defansif anlamda iyiydik, top bizde olduğunda başarılıydık. 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Sonuçtan mutluyuz. Mutluyuz dememin sebebi, 1 haftada 3 maç oynamış olmamız."



