Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, hedeflerinin kesinlikle ligi 3. sırada tamamlamak olduğunu söyledi.



Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Net Global Sivasspor maçının kendileri açısından önemli olduğunu kaydetti.



Samsunspor'un her maça kazanmak adına çıktığına işaret eden Reis, "Son haftalarda oynamış olduğumuz maçlara baktığımızda kesinlikle çok daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim ve kesinlikle çok daha güçlü bir mantalite ve karakter ortaya koyuyoruz. Rakibimiz düşme potası içinde ve bu durumundan haberdarız. Yarınki maç onlar için ligde kalmak adına son şans diyebilirim. Ama bizim de kendi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ligin sonu için. Tabii şu an dördüncü sıradayız. Mümkünse üçüncülük için yarışmak istiyoruz. Takımın durumu gayet iyi. Antrenmanlarda da gayet güzel bir atmosfer var diyebilirim." dedi.



"Biz kazanırsak rakibimiz küme düşecek"



Net Global Sivasspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini anlatan Reis, "Sivasspor'un yıllar önce bizi ligden düşürdüğünü biliyoruz. Elbette ki bu maçın önemi çok büyük, bizim ve taraftarımız için. Zaten bizim puanlara ihtiyacımız var hedeflerimiz doğrultusunda. Biz kazanmamız durumunda rakibimiz küme düşmüş olacak. Ama bizim dediğim gibi belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var ve umarım bu hedefe ulaşabiliriz ve bu maçtan da galibiyetle ayrılabiliriz. Bu maç zor olacaktır. Rakibimiz de bir savaş verecektir. Mücadele ortaya koymak isteyecektir. Kazanmak isteyeceklerdir. Bu sebepten dolayı da zor bir karşılaşma bizi bekliyor diyebilirim. Bu karşılaşmada hedefimize de ulaşmak anlamında çok büyük bir adım atmış olacağız. Umarım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.



Avrupa Ligi'ne katılmaları durumunda sadece bir ön eleme maçı yapacaklarını dile getiren Reis, şunları kaydetti:



"O maçı kaybetseniz bile direkt olarak Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalıyorsunuz. Bu sebepten dolayı da mümkünse hedefimiz kesinlikle ligi 3. sırada bitirmek. Şu an bulunmuş olduğumuz konum 4. sırada ama dediğim gibi biz ligi kesinlikle 3. sırada tamamlamak istiyoruz. Çünkü 4. sırada olmanız durumunda da birçok eleme turuna katılmanız gerekiyor. Şu an tabii kolay olmayacaktır 3. sırada bitirmek. Sadece biz oynayacağınız 3 maçı kazansak da diğer rakibimizin sonuçlarına da bakmanız gerekiyor. Elimizde çok iyi bir fırsat var. Kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz. Ama dediğim gibi bizim üçüncü olabilmemiz için Beşiktaş'ın da doğal olarak puan kaybetmesi gerekiyor. Tabii kötü bir performans sergileyecek olursanız kendinizi beşinci sırada da bulabilirsiniz. Hedefimiz kesinlikle üçüncü sırada ligi bitirmektir. Bu dönemde bu başaranın konuşuluyor olması çok büyük bir çalışmanın sonucudur diyebilirim. Dediğim gibi hedefimiz kesinlikle üçüncü sırada bitirmek ancak bu yıl çılgınca bir iş başardığımızı da söyleyebilirim."