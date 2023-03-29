Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ın ulusal TV'de kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.



Jordan'ı ve 1997-98 sezonunun Chicago Bulls takımını anlatan 'Last Dance' belgesel serisi, ekibin Thomas ve Pistons gibi amansız rakiplerle aralarındaki karşılaşmalarını da izleyicilere aktarmıştı.



Thomas, serinin bir bölümünde MJ'in Pistons'a karşı halen bir nefret beslemesi ve kendisinden 'pisliğin teki' olarak bahsetmesi meselesiyle alakalı olarak, Jordan'ın asıl düşünceleri konusunda daha açık olması gerektiğini belirtti:



"Sadece bazı insanların dürüst olmasını istiyorum. Oturup herhangi biriyle konuşmakla bir problemim yok. Ben sevgiyle, huzurla, doğrulukla, dürüstlükle ve cesaretle yaşar, dediklerimin de arkasında dururum. Böyle biriyim. Herhangi bir yerde, herhangi biriyle rahatça konuşabilirim. Ama bazı insanlar, doğruları söylemiyorlar.



Ulusal televizyona çıkıp bana pislik dedin ve sonra benden nefret ettiğini söyledin. Bunu ulusal televizyonda söyledin. Eğer bunu kastetmediysen, yine ulusal televizyona çıkıp bunun için özür dile. Ciddiysen, bırak olduğu gibi kalsın."



Thomas eski yıllarda Jordan ile saha içinde yoğun bir rekabeti olmuş olsa da, saha dışında aralarında iyi bir ilişkisi olduğunu belirtti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ