Thomas Frank: 'Ivan Toney 120 milyon euro'

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, takımın yıldız ismi Ivan Toney ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



Frank yaptığı açıklamada, "Declan Rice harika bir oyuncu, ama golcüler daha pahalıdır. Toney'in ondan bile daha pahalıya satılacağını düşünüyorum. Bence Toney 120 milyon euro değerinde." dedi.



Başarılı teknik adam, "Size 20'den fazla gol atmayı garantileyecek bir forvete ne kadar ödersiniz? Orta seviyedeki bir kulüp için 20 gol atmak harika bir şey. Daha ne yapabilir ki? Daha büyük bir kulüpte bunu yapması daha kolay olur. Ivan Toney'i seviyorum ve bence burada başardığı şey harika." ifadelerini kullandı.



Frank ayrıca, "Ve burada başarması gereken daha çok şey var, buna hiç şüphe yok. Bence daha da iyi olacak" diye konuştu.



Ivan Toney, Brentford formasıyla ligde 33 maçta 20 gol attı. Newcastle United, 2018 yılında Ivan Toney'i Peterborough'a 390 bin Euro karşılığında satmıştı. Brentford ise Peterborough'dan 5.60 milyon euro'ya transfer etti.



