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Thomas: "Clippers'ta olsam, yardımcı olabilirdim!"

Serbest NBA oyuncusu Isaiah Thomas, LA Clippers'ın Denver Nuggets'a Batı yarı finallerinin 6. maçını kaybetmesine Twitter'da tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest NBA oyuncusu Isaiah Thomas, LA Clippers'ın Denver Nuggets'a Batı yarı finallerinin 6. maçını kaybetmesine Twitter'da tepki gösterdi.

Deneyimli oyuncu, takımın bir parçası olsaydı Clippers'a yardım edebileceğine inandığını belirtti:

"Clippers'a yardım etmiş olabileceğime eminim! Yine de çalışmaya devam edeceğiz."

Thomas ayrıca seride Nuggets'ı desteklediğini de tweetledi:

"7. maçta Denver alır diyorum!"

Thomas, Washington Wizards tarafından Şubat ayında Clippers'a takas edilmiş, ancak LA ekibi tarafından, kendisinin yerine Reggie Jackson alındığından ötürü, hızlı bir şekilde serbest bırakılmıştı.

Veteran guard, serbest bir oyuncu olmayı sürdürüyor.


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