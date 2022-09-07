Thierry Henry yanıtladı; Mbappe mi Haaland mı?

Salı akşamı 2022/2023 sezonundaki ilk Şampiyonlar Ligi maçlarından galip ayrılan Manchester City ve Paris Saint-Germain'de öne çıkan isimler Kylian Mbappe ve Erling Haaland oldu.



Bu maçlarda ikişer gol kaydederek takımlarının galibiyetlerine başrol oynayan genç yıldızlar, ne kadar üst düzey oyuncular olduklarını bir kez daha dünya futboluna kanıtladılar ve bu üst düzey futbol bazı soruları da beraberinde getirdi; Mbappe mi daha iyi, Haaland mı?



"HAALAND SADECE BİTİREBİLİYOR"



"Haaland mı daha iyi, yoksa Mbappe mi?" kıyaslamaları konusunda açıklamalarda bulunan, Barcelona ve Arsenal'in efsane forveti Thierry Henry, kendi vatandaşını Manchester City'nin golcüsüne tercih edeceğini belirtti.



İspanyol basınına konuşan Thierry Henry, "Mbappe daha komple bir forvet, hem yaratabiliyor hem bitirebiliyor, Haaland ise sadece bitiricilik konusunda iyi. Mbappe ortada, sağda veya solda da oynayabilir ancak Haaland sadece ortada oynayabilir. Mbappe muhteşem bir oyuncu, onun ile geçen sezon Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligini kazanabilirlerdi. Kaçırdıkları fırsatlarda Mbappe orada olsaydı, 1 veya 2 gol atmaya odaklanmış olacaklardı. Benim oyum şu an ve hala Kylian'a." ifadelerini kullandı.





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