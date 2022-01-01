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"Thibodeau, seneye de Knicks koçu olacak" iddiası

New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun bu sezondan sonra da işine devam etmesinin beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun bu sezondan sonra da işine devam etmesinin beklendiği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fishcer, koltuğunun sallantıda olduğuna dair devam eden söylentilere rağmen, Thibodeau'nun 2021-22 sezonunun sonrasında da Knicks'in koçluk işini elinde tutmasının beklendiğini bildirdi.

Fischer, Knicks organizasyonundaki bazı kişilerin, geçen yıl New York'un yükseliş sezonuna liderlik ettikten sonra Yılın Koçu ödülünü kazanan Thibodeau ile yollarını ayırma fikrini "desteklediklerine" dikkat çekti.

Knicks'in sahibi James Dolan, takımın Thibodeau'yu tutacağına veya göndereceğine dair kararını yönetime bırakmış olsa da, başkan Leon Rose henüz herhangi bir ayarlama yapma üzerine bir plan göstermiş değil. Rose ve Thibs'in aralarının iyi olduğu ve takımın gidişatı konusunda sık sık görüştükleri de iddialar arasında yer alıyordu.


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