Thiago Alcantara, Barcelona'da göreve başladı

Aktif futbol hayatını geçtiğimiz hafta noktalandıran Thiago Alcantara yeni görevine start verdi.
Thiago Alcantara, Barcelona'da Hansi Flick'in ekibinde antrenör olarak göreve başladı.
Yapılan açıklamada, ''Barcelona ailemize hoş geldin Thiago'' ifadeleri kullanıldı.
11 YIL SONRA DÖNDÜ
Futbolculuk kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Alcantara, böylelikle 11 yıl aradan sonra Katalan kulübüne dönmüş oldu.
Thiago Alcantara, Barcelona'da Hansi Flick'in ekibinde antrenör olarak göreve başladı.
Yapılan açıklamada, ''Barcelona ailemize hoş geldin Thiago'' ifadeleri kullanıldı.
11 YIL SONRA DÖNDÜ
Futbolculuk kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Alcantara, böylelikle 11 yıl aradan sonra Katalan kulübüne dönmüş oldu.
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