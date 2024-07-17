Thiago Alcantara, Barcelona'da göreve başladı

Futbolu bırakan Thiago Alcantara, Barcelona'da Hansi Flick'in ekibinde antrenör olarak göreve başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Thiago Alcantara, Barcelona'da göreve başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 14:47
Aktif futbol hayatını geçtiğimiz hafta noktalandıran Thiago Alcantara yeni görevine start verdi.

Thiago Alcantara, Barcelona'da Hansi Flick'in ekibinde antrenör olarak göreve başladı. 

Yapılan açıklamada, ''Barcelona ailemize hoş geldin Thiago'' ifadeleri kullanıldı.

11 YIL SONRA DÖNDÜ

Futbolculuk kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Alcantara, böylelikle 11 yıl aradan sonra Katalan kulübüne dönmüş oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery