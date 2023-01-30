THF, Almanya ile işbirliği yaptı!

THF, Almanya Hentbol Federasyonuyla iş birliği anlaşması yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THF, Almanya ile işbirliği yaptı!
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30 Ocak 2023 16:52
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Almanya Hentbol Federasyonu kapsamlı iş birliğine gitti.

THF'den yapılan açıklamada, THF Başkanı Uğur Kılıç'ın, Alman mevkidaşı Andreas Michelmann ile İsveç'in başkenti Stockholm'de görüştüğü belirtildi.

İki federasyon arasında Almanya'daki Türk çocuklarının hentbola kazandırılması, antrenör eğitimi ve altyapı gelişimi alanlarında iş birliğine gidildiği ifade edildi.

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