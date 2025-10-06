TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Yayınlanan kayıtlarda Samsunspor - Fenerbahçe maçındaki iptal edilen pozisyon da yer aldı.

calendar 06 Ekim 2025 20:01 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 20:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
TFF, Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Yayınlanan kayıtlarda Samsunspor - Fenerbahçe maçındaki iptal edilen pozisyon da yer aldı.

Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen golün VAR konuşmaları:
 
VAR: "Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor."
 
Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."
 
Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"
 
VAR: "Doğrudur hocam."

Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen penaltının VAR konuşmaları;
 
VAR: "Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. "
 
Halil Umut Meler: "Tamam. "
 
VAR: "Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. "
 
Halil Umut Meler: "Evet, ben aççıkken gördüm evet. "
 
VAR: "Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim. "
 
Halil Umut Meler: "Tamam evet, konumunu göster, konumunu göster."
 
VAR: "Bu ilk açıda doğal konumunu görebilirsin."
 
Halil Umut Meler: "Evet gördüm, eli normal evet. "
 
VAR: "Şimdi de rakipten gelen topu..."
 
Halil Umut Meler: "Evet, durdur."
 
Halil Umut Meler: "Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok. "
 
VAR: "Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda. "
 
Halil Umut Meler: "Okey evet tamam, peanltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum, doğrudur."
 
VAR: "Doğrudur hocam."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
