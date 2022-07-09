TFF Kurulları resmen açıklandı

TFF Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini açıkladı.
İşte yapılan açıklama
TAHKİM KURULU
ASIL ÜYELER
1. İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT (BAŞKAN)
2. EYÜP YEŞİL
3. MUSTAFA ARTUÇ
4. ALAADDİN VAROL
5. PROF DR. BİLGİN TİRYAKİOĞLU
6. PROF DR. MURAT ATALI
7. FATİH MADEN
YEDEK ÜYELER
1. FATİH ERDÖL
2. İLHAN YİĞİT
3. YAVUZ PEHLİVAN
4. SERDAR KARAHAN
5. METEHAN ÖZKAN
TEMSİLCİLER KURULU
1. GÖKHAN ÖZSAVAŞ (BAŞKAN)
2. AHMET HAMDİ USTA
3. OSMAN YILDIRIM
4. ERTUĞRUL ARSLAN
5. NİLGÜN SELVİ
6. TİMUÇİN BAŞAR
7. OSMAN DİYADİN
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)
ASIL ÜYELER
1. MEHMET SAĞLAM (BAŞKAN)
2. MEHMET AKSU
3. PROF. DR. YUSUF YAŞAR
4. DOÇ. DR. SELMAN DURSUN
5. DR. NİHAL URAL
6. ABDURRAHİM TAŞ
7. ÖMER FARUK EROL
YEDEK ÜYELER
1. MEHMET ONURSAL CİN
2. İLYAS ÇELİK
3. HÜSEYİN ALPAY KÖSE
4. HACI ORHAN
5. MUHAMMED AKIN
6. MUSTAFA DOĞAN
AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU (AFDK)
ASIL ÜYELER
1. ALPER TÜRKÖZMEN (BAŞKAN)
2. AHMET ŞAFAK KUŞ
3. DOÇ. DR. SERKAN AĞAR
4. TARKAN ERDAL
5. AHMET YAZICIOĞLU
6. ŞAMİL YAKUT
YEDEK ÜYELER
1. RIZA HAKAN BAŞSORGUN
2. FATİH KABASAKAL
3. VEDAT ERTEN
4. YETKİN GÜRSOY
5. ÖMER EĞRİOĞLU
ETİK KURULU
ASIL ÜYELER
1. CELAL CANDAN (BAŞKAN)
2. MEHMET FATİH ÇELİKBİLEK
3. AHMET GÜREL
YEDEK ÜYELER
1. BİRSEN ELMAS
2. ALİ FUAT TÜRKEL
3. MUSTAFA HAYRİ ÖZTÜRK
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU (UÇK)
ASIL ÜYELER
1. SELAMİ BİLGİN (BAŞKAN)
2. SABİHA TEKİN
3. MUSTAFA ÇATLIK
4. HASAN ŞAHİN
5. MUHAMMED HARDALAÇ
6. MUTLU ŞİMAYLI
YEDEK ÜYELER
1. BÜNYAMiN TÜRKMENÖZÜ
2. OKTAY GÜNGÖR
3. ORÇUN URAK
4. HAKAN KARAOĞLU
5. BUKET SANER KESER
KULÜP LİSANS KURULU
ASIL ÜYELER
1. MEHMET ALİ KAYNAR (BAŞKAN)
2. MUSTAFA ARIKAN
3. BERRİN MAHMUTOĞLU
4. YALÇIN MADENCİ
5. ŞAVAŞ ÇITAK
6. YASİN EKER
7. FURKAN UYSAL
YEDEK ÜYELER
1. ABDULKADİR GÜZELOĞLU
2. YAKUP ŞİMŞEK
3. AHMET TEMİZYÜREK
4. AYHAN DURGUN
5. RAMAZAN ERKUT ALPEREN
6. ÖMER FARUK BAŞER
7. MUSTAFA AKGÜLLÜ
ENGELLİLER KOORDİNASYON KURULU
1. ÖMER GÜRSOY (BAŞKAN)
2. BİROL AYDIN
3. MUAZ ERGEZEN
4. AYHAN YILDIRIM
5. KERİM VURAL
6. MEHMET ALAATTİN NALCIOĞLU
7. DR. ÜMRAN BAŞAR
8. MUSA ÇİÇEK
9. DR. NALAN AYVAZOĞLU
10. KANAT KARAMÜRSEL
11. HAMZA DOĞAN
İşte yapılan açıklama
TAHKİM KURULU
ASIL ÜYELER
1. İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT (BAŞKAN)
2. EYÜP YEŞİL
3. MUSTAFA ARTUÇ
4. ALAADDİN VAROL
5. PROF DR. BİLGİN TİRYAKİOĞLU
6. PROF DR. MURAT ATALI
7. FATİH MADEN
YEDEK ÜYELER
1. FATİH ERDÖL
2. İLHAN YİĞİT
3. YAVUZ PEHLİVAN
4. SERDAR KARAHAN
5. METEHAN ÖZKAN
TEMSİLCİLER KURULU
1. GÖKHAN ÖZSAVAŞ (BAŞKAN)
2. AHMET HAMDİ USTA
3. OSMAN YILDIRIM
4. ERTUĞRUL ARSLAN
5. NİLGÜN SELVİ
6. TİMUÇİN BAŞAR
7. OSMAN DİYADİN
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)
ASIL ÜYELER
1. MEHMET SAĞLAM (BAŞKAN)
2. MEHMET AKSU
3. PROF. DR. YUSUF YAŞAR
4. DOÇ. DR. SELMAN DURSUN
5. DR. NİHAL URAL
6. ABDURRAHİM TAŞ
7. ÖMER FARUK EROL
YEDEK ÜYELER
1. MEHMET ONURSAL CİN
2. İLYAS ÇELİK
3. HÜSEYİN ALPAY KÖSE
4. HACI ORHAN
5. MUHAMMED AKIN
6. MUSTAFA DOĞAN
AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU (AFDK)
ASIL ÜYELER
1. ALPER TÜRKÖZMEN (BAŞKAN)
2. AHMET ŞAFAK KUŞ
3. DOÇ. DR. SERKAN AĞAR
4. TARKAN ERDAL
5. AHMET YAZICIOĞLU
6. ŞAMİL YAKUT
YEDEK ÜYELER
1. RIZA HAKAN BAŞSORGUN
2. FATİH KABASAKAL
3. VEDAT ERTEN
4. YETKİN GÜRSOY
5. ÖMER EĞRİOĞLU
ETİK KURULU
ASIL ÜYELER
1. CELAL CANDAN (BAŞKAN)
2. MEHMET FATİH ÇELİKBİLEK
3. AHMET GÜREL
YEDEK ÜYELER
1. BİRSEN ELMAS
2. ALİ FUAT TÜRKEL
3. MUSTAFA HAYRİ ÖZTÜRK
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU (UÇK)
ASIL ÜYELER
1. SELAMİ BİLGİN (BAŞKAN)
2. SABİHA TEKİN
3. MUSTAFA ÇATLIK
4. HASAN ŞAHİN
5. MUHAMMED HARDALAÇ
6. MUTLU ŞİMAYLI
YEDEK ÜYELER
1. BÜNYAMiN TÜRKMENÖZÜ
2. OKTAY GÜNGÖR
3. ORÇUN URAK
4. HAKAN KARAOĞLU
5. BUKET SANER KESER
KULÜP LİSANS KURULU
ASIL ÜYELER
1. MEHMET ALİ KAYNAR (BAŞKAN)
2. MUSTAFA ARIKAN
3. BERRİN MAHMUTOĞLU
4. YALÇIN MADENCİ
5. ŞAVAŞ ÇITAK
6. YASİN EKER
7. FURKAN UYSAL
YEDEK ÜYELER
1. ABDULKADİR GÜZELOĞLU
2. YAKUP ŞİMŞEK
3. AHMET TEMİZYÜREK
4. AYHAN DURGUN
5. RAMAZAN ERKUT ALPEREN
6. ÖMER FARUK BAŞER
7. MUSTAFA AKGÜLLÜ
ENGELLİLER KOORDİNASYON KURULU
1. ÖMER GÜRSOY (BAŞKAN)
2. BİROL AYDIN
3. MUAZ ERGEZEN
4. AYHAN YILDIRIM
5. KERİM VURAL
6. MEHMET ALAATTİN NALCIOĞLU
7. DR. ÜMRAN BAŞAR
8. MUSA ÇİÇEK
9. DR. NALAN AYVAZOĞLU
10. KANAT KARAMÜRSEL
11. HAMZA DOĞAN
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