Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.



Başkan Mehmet Büyükekşi önderliğindeki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırın başkan Faruk Koca ve diğer isimlerle ilgili olarak tarihi cezalar vermesi bekleniyor.



Türkiye Futbol Federasyonu alınacak kararları kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacak.



BÜYÜKEKŞİ: "ÇOK SERT KARAR ALACAĞIZ"



Toplantı öncesi A Spor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Az önce Riva'da toplantı yapıyorduk. Haberi aldıktan sonra acilen Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet ettim. Levent'te toplanacağız. Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Hakemlik şamaroğlanlığı değil. Çok sert bir karar alacağız." ifadelerini kullandı.





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