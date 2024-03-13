TFF'den şifresiz maç açıklaması!

TFF, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den şifresiz maç açıklaması!
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13 Mart 2024 10:28
Son güncelleme 13 Mart 2024 10:29
TFF, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''TFF YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı.'' ifadeleri kullanıldı.

Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

16 Mart 2024 Cumartesi

TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.

TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 Mart 2024 Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

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