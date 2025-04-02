TFF'den Sabri Sarıoğlu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayırıyor.



Sabah'ın haberine göre, TFF, Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. 40 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TARAFTARINDAN TEPKİ



Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları son dönemde Sabri Sarıoğlu'na tepki göstermişti.



Beşiktaş taraftarları, Adnan Karahisar'ın U19 Milli Takımı'na alınmaması, Trabzonspor taraftarları ise Sabri Sarıoğlu'nun UEFA Gençlik Ligi'nde Inter ile oynanan maça gelmemesi nedeniyle genç teknik adama tepki göstermişti.



