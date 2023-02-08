TFF'den Hatayspor için özel formül

Türkiye Futbol Federasyonu'nun depremi en yakından yaşayan Hatayspor için özel bir karar vermesi bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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TFF'den Hatayspor için özel formül
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08 Şubat 2023 11:50
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda 13 Şubat'a kadar oynanması planlanan tüm karşılaşmaları erteledi. Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da hayatın normalleşmesinin zaman alacak olması Hatayspor için de özel bir durumu zorunlu kılıyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan'ın yardım çağrıları Hatay'daki koşulları özetler durumdaydı. Afetten en fazla etkilenen kentte hayatın normalleşmesi uzunca bir zaman alacak gibi. Şartlar, Hatayspor'un yarışmacı olarak Süper Lig'e devam etmesini çok da mümkün kılmıyor. TFF ise yaşanan olağanüstü durum nedeniyle Hatayspor ve diğer mağdur kulüplere çözümler üretiyor.

RİVA, SAKARYA, KOCAELİ

İlk formül Hatayspor'un sezon sonuna kadar Riva Tesisleri'ne yerleşmesi. Maçlar için Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere birkaç lokasyon masada. Federasyon, Yeni Malatyaspor ve alt liglerdeki diğer kulüpler için de tüm kaynaklarını seferber etmeyi planlıyor.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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