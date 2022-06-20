Türkiye Futbol Federasyonu'nda geride bıraktığımız günlerde tek aday olarak seçime giren ve başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, çalışmalarına devam ediyor. Yabancı kuralının 8+3 olarak devam edeceğinin duyurulmasının ardından sıra yayıncı kuruluş meselesine geldi. Bu konuda hareketli günler yaşanacağı ortaya çıktı.



TFF İLE YAYINCI KURULUŞ BİR ARAYA GELİYOR



Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığını yaptığı TFF, çarşamba günü (22 Haziran) beIN Sports yetkilileriyle birlikte toplantı yapacak. Bu toplantının ardından sezon öncesi yeni yol haritası belli olacak.



YENİ İHALE YOK



Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir ihalenin yapılmasına sıcak bakmıyor. Gerçekleştirilecek toplantıda kulüplerin mali açıdan yaşadığı sıkıntılar yayıncıya hatırlatılacak.



Geride bıraktığımız günlerde henüz TFF Başkan adayıyken Kulüpler Birliği toplantısına katılan Büyükekşi, başkanlarla fikir alışverişinde bulundu. TFF, mevcut durumda beIN Sports ile yola devam edilmesi görüşünde.



BÜYÜKEKŞİ, MEVCUT TEKLİFİN ARTIRILMASINI İSTEYECEK



Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş ile yapacağı toplantıda beIN Sports'un verdiği 2 milyar 50 milyon TL olan son teklifin revize edilmesini ve daha yukarıya çekilmesini isteyecek. Kulüpler de söz konusu rakamın yukarıya çekilmesini istiyor.



İKİ ADAY ÇIKMIŞTI



Hatırlanacağı üzere mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports'un dışında Saran Group da ihale sürecine dahil olmuş, ancak; Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF; 5 teklifi imzalayıp gönderen Saran Group'a dönüş yapmamıştı.



TFF'DE GÖREV DAĞILIMI ZAMANI



Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni görev dağılımının da bu hafta içinde netleştirilmesi söz konusu. Mehmet Büyükekşi, yönetimine aldığı kişilerle de görev dağılımı için görüşmeler yapıyor. Büyükekşi'nin listesinde yer alan isimler şu şekilde:



TFF Başkanı



Mehmet Büyükekşi



Yönetim Kurulu (Asıl)



Yalçın Orhan

Nüket Küçükel Ezberci

Murat Aksu

Yusuf Günay

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can



Yönetim Kurulu (Yedek)



Murat Şahin

Özen Kuzu

Süleyman Kocasert

Habil Yazıcı

Abdullah Altunkum

İbrahim Özbay

Sidar Tunca

Alparslan Baki Ertekin

Cem Gün

İbrahim Gökhan Kasapoğlu

Aladdin Varol

Gökhan Özsavaş

Cengiz Erdem

Şevket Çelik





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