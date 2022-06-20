Türkiye Futbol Federasyonu'nda geride bıraktığımız günlerde tek aday olarak seçime giren ve başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, çalışmalarına devam ediyor. Yabancı kuralının 8+3 olarak devam edeceğinin duyurulmasının ardından sıra yayıncı kuruluş meselesine geldi. Bu konuda hareketli günler yaşanacağı ortaya çıktı.
TFF İLE YAYINCI KURULUŞ BİR ARAYA GELİYOR
Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığını yaptığı TFF, çarşamba günü (22 Haziran) beIN Sports yetkilileriyle birlikte toplantı yapacak. Bu toplantının ardından sezon öncesi yeni yol haritası belli olacak.
YENİ İHALE YOK
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir ihalenin yapılmasına sıcak bakmıyor. Gerçekleştirilecek toplantıda kulüplerin mali açıdan yaşadığı sıkıntılar yayıncıya hatırlatılacak.
Geride bıraktığımız günlerde henüz TFF Başkan adayıyken Kulüpler Birliği toplantısına katılan Büyükekşi, başkanlarla fikir alışverişinde bulundu. TFF, mevcut durumda beIN Sports ile yola devam edilmesi görüşünde.
BÜYÜKEKŞİ, MEVCUT TEKLİFİN ARTIRILMASINI İSTEYECEK
Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş ile yapacağı toplantıda beIN Sports'un verdiği 2 milyar 50 milyon TL olan son teklifin revize edilmesini ve daha yukarıya çekilmesini isteyecek. Kulüpler de söz konusu rakamın yukarıya çekilmesini istiyor.
İKİ ADAY ÇIKMIŞTI
Hatırlanacağı üzere mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports'un dışında Saran Group da ihale sürecine dahil olmuş, ancak; Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF; 5 teklifi imzalayıp gönderen Saran Group'a dönüş yapmamıştı.
TFF'DE GÖREV DAĞILIMI ZAMANI
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni görev dağılımının da bu hafta içinde netleştirilmesi söz konusu. Mehmet Büyükekşi, yönetimine aldığı kişilerle de görev dağılımı için görüşmeler yapıyor. Büyükekşi'nin listesinde yer alan isimler şu şekilde:
TFF Başkanı
Mehmet Büyükekşi
Yönetim Kurulu (Asıl)
Yalçın Orhan
Nüket Küçükel Ezberci
Murat Aksu
Yusuf Günay
İdil Karademirlidağ Suher
Erman Kalkandelen
İbrahim Burkay
Alkın Kalkavan
Ramazan Üçdan
Müslüm Özmen
Hamit Altıntop
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
Yönetim Kurulu (Yedek)
Murat Şahin
Özen Kuzu
Süleyman Kocasert
Habil Yazıcı
Abdullah Altunkum
İbrahim Özbay
Sidar Tunca
Alparslan Baki Ertekin
Cem Gün
İbrahim Gökhan Kasapoğlu
Aladdin Varol
Gökhan Özsavaş
Cengiz Erdem
Şevket Çelik
TFF İLE YAYINCI KURULUŞ BİR ARAYA GELİYOR
Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığını yaptığı TFF, çarşamba günü (22 Haziran) beIN Sports yetkilileriyle birlikte toplantı yapacak. Bu toplantının ardından sezon öncesi yeni yol haritası belli olacak.
YENİ İHALE YOK
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir ihalenin yapılmasına sıcak bakmıyor. Gerçekleştirilecek toplantıda kulüplerin mali açıdan yaşadığı sıkıntılar yayıncıya hatırlatılacak.
Geride bıraktığımız günlerde henüz TFF Başkan adayıyken Kulüpler Birliği toplantısına katılan Büyükekşi, başkanlarla fikir alışverişinde bulundu. TFF, mevcut durumda beIN Sports ile yola devam edilmesi görüşünde.
BÜYÜKEKŞİ, MEVCUT TEKLİFİN ARTIRILMASINI İSTEYECEK
Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş ile yapacağı toplantıda beIN Sports'un verdiği 2 milyar 50 milyon TL olan son teklifin revize edilmesini ve daha yukarıya çekilmesini isteyecek. Kulüpler de söz konusu rakamın yukarıya çekilmesini istiyor.
İKİ ADAY ÇIKMIŞTI
Hatırlanacağı üzere mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports'un dışında Saran Group da ihale sürecine dahil olmuş, ancak; Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF; 5 teklifi imzalayıp gönderen Saran Group'a dönüş yapmamıştı.
TFF'DE GÖREV DAĞILIMI ZAMANI
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni görev dağılımının da bu hafta içinde netleştirilmesi söz konusu. Mehmet Büyükekşi, yönetimine aldığı kişilerle de görev dağılımı için görüşmeler yapıyor. Büyükekşi'nin listesinde yer alan isimler şu şekilde:
TFF Başkanı
Mehmet Büyükekşi
Yönetim Kurulu (Asıl)
Yalçın Orhan
Nüket Küçükel Ezberci
Murat Aksu
Yusuf Günay
İdil Karademirlidağ Suher
Erman Kalkandelen
İbrahim Burkay
Alkın Kalkavan
Ramazan Üçdan
Müslüm Özmen
Hamit Altıntop
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
Yönetim Kurulu (Yedek)
Murat Şahin
Özen Kuzu
Süleyman Kocasert
Habil Yazıcı
Abdullah Altunkum
İbrahim Özbay
Sidar Tunca
Alparslan Baki Ertekin
Cem Gün
İbrahim Gökhan Kasapoğlu
Aladdin Varol
Gökhan Özsavaş
Cengiz Erdem
Şevket Çelik
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