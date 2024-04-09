TFF'de seçim rüzgarı; 8 kulüp Cemil Kazancı'yı istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün akşam yapılan açıklamada 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapılacağı resmen duyuruldu.Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün İstanbul'da yaptığı toplantıda bir araya gelerek konuyu görüşen kulüplerin çoğu TFF'nin belirlediği 18 Temmuz tarihini 'geç ve kabul edilemez' buldu. Seçim 2023-24 sezonunun bitimiyle birlikte yapılmasını isteyen kulüpler, bu amaçla noter onaylı imza toplamaya başladı.TFF'nin imza hakkına sahip 302 delegesi bulunuyor. Üyelerin yüzde 40'ı oranında yani 122 imza toplanması halinde TFF 30 gün içerisinde seçime gitmek zorunda. Kulüpler seçim için 60 günlük bir takvim düşünüyor. Eğer takvim hızlı ilerler ve genel kurul toplanması için 'en geç 30 gün içinde' ibaresi eklenmezse, seçim mayısın son haftasına da alınabilir.Her iki seçenek de 18 Temmuz'dan daha erken bir tarihte seçim yapılmasını mümkün kılıyor. Şu ana dek Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 10, TFF 2. ve 3. liglerden de 40 kulübün imza verdiği öğrenildi.Süper Lig'den imza veren kulüpler: Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor.TFF Yönetim Kurulu'nun seçim kararı almasının ardından kulislerde başkan adaylığı için öne çıkan ilk isim Cemil Kazancı oldu. Süper Lig'den 8 kulübün Kazancı'nın adaylığı konusunda fikir birliğine vardığı öğrenildi. Aslen Rizeli olan Cemil Kazancı, 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. Geçmişte Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, TFF'nin aldığı seçim kararı ile ilgili, "Biz Beşiktaş olarak ilk gün hangi noktadaysak, bugün de aynı noktadayız. Bazı kulüplerimize çağrım olabilir. Sabah farklı söylemlerde bulunup, akşam farklı söylemlerde bulunan kulüpleri tutarlı olmaya davet ediyoruz. Biz aynı noktadayız" dedi. Asbaşkan Onur Göçmez de, "Türk futbolunda bir sene daha kaybetmek söz konusu değildir. Hızlı bir değişime değişime ihtiyaç var" ifadesini kullandı.Fenerbahçe Kulübü, seçimli genel kurul kararı alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye bazı sorular yöneltti:1-) Seçim kararını yönetim kurulu üyelerinizden kaçı kamuoyundan öğrenmiştir.2-) Seçimin 18 Temmuz'da yapılacak olması bu kaotik ortamın o tarihe kadar devam etmesi demek değil midir? Hakem klasmanları, kurulların belirlenmesi ve finansal ilkeler konusunda sıkıntı yaratmayacak mı?3-) Yeniden başkan adayı olmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir düşünceniz yoksa neden 102 gün sonrası için karar aldınız?