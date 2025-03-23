TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Macaristan Büyükelçisi'ni ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı için gittiği Budapeşte'de Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, büyükelçilik konutundaki ziyarette Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun eşi Ekrem Ekşioğlu ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi Hatice Hacıosmanoğlu da yer aldı.



Başkan Hacıosmanoğlu, görüşmede Büyükelçi Ekşioğlu'na A Milli Takım forması hediye etti.



