TFF, ABD'de futbolcu seçmesi yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde Türk asıllı oyuncular için seçmeler gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF, ABD'de futbolcu seçmesi yaptı
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29 Nisan 2025 17:50
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ABD'nin Miami şehrinde Türk asıllı futbolcular için seçmeler düzenledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 26-27 Nisan tarihlerindeki seçmeler, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül ve Milli Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumlusu Cihan Mert Başoğlu nezaretinde gerçekleştirildi.

Ülke futboluna katkı sunmak ve yeni oyuncuların tespiti amacıyla yapılan seçmelere, ABD'nin farklı eyaletlerinden yaklaşık 750 sporcu başvurdu. Son iki günkü seçmelerde, yaş uygunluğu ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde 52 oyuncu pratik uygulamalara katıldı.

TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Çağrı Kanver'in organizasyonunu gerçekleştirdiği seçmelerde TFF teknik ekibi, sporcuları, teknik ve taktik bilgi ile fiziksel ve motorik özellikler açısından değerlendirdi. Çalışmalar esnasında sporcuların gelişimine yönelik geri bildirimlerde de bulunuldu.



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