TFF 3. Lig'de ilk etabın sonuna yaklaşıldı

TFF 3. Lig 2021-2022 sezonu play-off müsabakaları öncesinde lig etabı 7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.



1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 19 takımın yer aldığı TFF 3. Lig'de normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren 3 takımın yanı sıra her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda TFF 2. Lig vizesi alacak.



Liderleri takip eden dörder ekibin kendi gruplarındaki eşleşmelerle TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesi vereceği play-off heyecanı 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarının ardından 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.



Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 12 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.



1. Grup'ta düşen 1 takım belli olacak



Batman Petrolspor'un şampiyon tamamladığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Artvin Hopaspor play-off'ta yer alacak.



Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un düşmesinin kesinleştiği grupta Elazığspor, Kahta 02 Spor ve Karaman FK'den biri daha lige veda edecek.



2. Grup'ta düşecek 3 takım daha ortaya çıkacak



Geçen hafta liderliğini garantileyen Bitexen Düzcespor'un doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK, İskenderunspor ve 52 Orduspor FK play-off mücadelesi verecek. Bu 3 takımın yanı sıra 68 Aksarayspor veya Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'dan biri daha play-off'ta yer alacak.



Hacettepe'nin düşmesinin kesinleştiği grupta Çarşambaspor, Kızılcabölükspor ve Darıca Gençlerbirliği son hafta öncesinde düşme hattında bulunuyor.



Play-off'a kalacak son takım belirlenecek



3. Grup'ta Esenler Erokspor doğrudan 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ve Orduspor 1967 play-off oynamaya hak kazandı. 57'şer puana sahip Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ve 56 puanlı Belediye Derincespor'dan biri daha play-off'ta yer alacak.



Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in veda ettiği ligde Mardin 1969 Spor, Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler'den biri daha ligden düşecek.





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