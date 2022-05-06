TFF 3. Lig'de ilk etabın sonuna yaklaşıldı

TFF 3. Lig 2021-2022 sezonu play-off müsabakaları öncesinde lig etabı 7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 19 takımın yer aldığı TFF 3. Lig'de normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren 3 takımın yanı sıra her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda TFF 2. Lig vizesi alacak.
Liderleri takip eden dörder ekibin kendi gruplarındaki eşleşmelerle TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesi vereceği play-off heyecanı 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarının ardından 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.
Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 12 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
1. Grup'ta düşen 1 takım belli olacak
Batman Petrolspor'un şampiyon tamamladığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Artvin Hopaspor play-off'ta yer alacak.
Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un düşmesinin kesinleştiği grupta Elazığspor, Kahta 02 Spor ve Karaman FK'den biri daha lige veda edecek.
2. Grup'ta düşecek 3 takım daha ortaya çıkacak
Geçen hafta liderliğini garantileyen Bitexen Düzcespor'un doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK, İskenderunspor ve 52 Orduspor FK play-off mücadelesi verecek. Bu 3 takımın yanı sıra 68 Aksarayspor veya Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'dan biri daha play-off'ta yer alacak.
Hacettepe'nin düşmesinin kesinleştiği grupta Çarşambaspor, Kızılcabölükspor ve Darıca Gençlerbirliği son hafta öncesinde düşme hattında bulunuyor.
Play-off'a kalacak son takım belirlenecek
3. Grup'ta Esenler Erokspor doğrudan 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ve Orduspor 1967 play-off oynamaya hak kazandı. 57'şer puana sahip Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ve 56 puanlı Belediye Derincespor'dan biri daha play-off'ta yer alacak.
Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in veda ettiği ligde Mardin 1969 Spor, Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler'den biri daha ligden düşecek.
1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 19 takımın yer aldığı TFF 3. Lig'de normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren 3 takımın yanı sıra her grupta birer takım daha play-off maçları sonunda TFF 2. Lig vizesi alacak.
Liderleri takip eden dörder ekibin kendi gruplarındaki eşleşmelerle TFF 2. Lig'e yükselme mücadelesi vereceği play-off heyecanı 12-13 Mayıs'taki yarı final ilk maçlarının ardından 23-24 ve 25 Mayıs'taki finallerle tamamlanacak.
Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 12 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
1. Grup'ta düşen 1 takım belli olacak
Batman Petrolspor'un şampiyon tamamladığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve Artvin Hopaspor play-off'ta yer alacak.
Sancaktepe FK, Başkent Gözgözler Akademi FK ve Hendekspor'un düşmesinin kesinleştiği grupta Elazığspor, Kahta 02 Spor ve Karaman FK'den biri daha lige veda edecek.
2. Grup'ta düşecek 3 takım daha ortaya çıkacak
Geçen hafta liderliğini garantileyen Bitexen Düzcespor'un doğrudan TFF 2. Lig'e yükseldiği 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK, İskenderunspor ve 52 Orduspor FK play-off mücadelesi verecek. Bu 3 takımın yanı sıra 68 Aksarayspor veya Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'dan biri daha play-off'ta yer alacak.
Hacettepe'nin düşmesinin kesinleştiği grupta Çarşambaspor, Kızılcabölükspor ve Darıca Gençlerbirliği son hafta öncesinde düşme hattında bulunuyor.
Play-off'a kalacak son takım belirlenecek
3. Grup'ta Esenler Erokspor doğrudan 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Fethiyespor, İçel İdmanyurdu ve Orduspor 1967 play-off oynamaya hak kazandı. 57'şer puana sahip Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ve 56 puanlı Belediye Derincespor'dan biri daha play-off'ta yer alacak.
Kardemir Karabükspor, Ceyhanspor ve Modafen'in veda ettiği ligde Mardin 1969 Spor, Çankaya FK ve Gümüşhane Sportif Faaliyetler'den biri daha ligden düşecek.
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