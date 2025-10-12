12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-175'
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-272'
12 Ekim
Romanya-Avusturya
0-075'
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
1-073'
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
0-053'
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-057'
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-057'
12 Ekim
Mali-Madagaskar
2-059'

TFF 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'in 6. haftasında 4 grupta oynanan maçlarla heyecan devam etti. Karşıyaka, deplasmanda İzmir Çoruhlu FK'yı 4-0 mağlup ederken, Ayvalıkgücü Belediyespor da Eskişehirspor'u 2-0'la geçti.

Haber: AA, Fotoğraf: ksk.org.tr
TFF 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı
TFF 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı.
 
Gruplarda bugün oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:
 
- 1. Grup:
 
Bursa Nilüfer Futbol-Galataspor: 1-1
 
Silivrispor-İnegöl Kafkasspor: 1-0
 
Yalova FK 77-Edirnespor: 2-1
 
Küçükçekmece Sinopspor-Astor Enerji Çankayaspor: 2-2
 
Bulvarspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1
 
- 2. Grup:
 
Mdgrup Osmaniyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor: 4-1
 
Malatya Yeşilyurt SK-Erciyes 38 Futbol: 0-0
 
Karaköprü Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-0
 
Silifke Belediyespor-Niğde Belediyespor: 1-1
 
Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-3
 
- 3. Grup:
 
Sebat Gençlikspor-52 Orduspor: 3-2
 
Amasyaspor-Karabük İdmanyurdu: 0-0
 
Çayelispor-TCH Group Zonguldakspor: 1-2
 
1926 Bulancakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
 
Orduspor 1967-Tokat Belediyespor: 2-0
 
- 4. Grup:
 
Oktaş Uşakspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-1
 
Alanya 1221 Futbol-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-2
 
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kütahyaspor: 0-2
 
Nazillispor-Tire 2021 FK: 0-1
 
Afyonspor-Denizli İdmanyurdu Güreller: 1-2
 
İzmir Çoruhlu FK-Karşıyaka: 0-4
 
Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0
  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  STSL
  1.Lig
  İng
  Alm
  İsp
  İta
  ŞL
  AL
  KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
