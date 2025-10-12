TFF 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı.
Gruplarda bugün oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:
- 1. Grup:
Bursa Nilüfer Futbol-Galataspor: 1-1
Silivrispor-İnegöl Kafkasspor: 1-0
Yalova FK 77-Edirnespor: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Astor Enerji Çankayaspor: 2-2
Bulvarspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1
- 2. Grup:
Mdgrup Osmaniyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor: 4-1
Malatya Yeşilyurt SK-Erciyes 38 Futbol: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-0
Silifke Belediyespor-Niğde Belediyespor: 1-1
Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-3
- 3. Grup:
Sebat Gençlikspor-52 Orduspor: 3-2
Amasyaspor-Karabük İdmanyurdu: 0-0
Çayelispor-TCH Group Zonguldakspor: 1-2
1926 Bulancakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Orduspor 1967-Tokat Belediyespor: 2-0
- 4. Grup:
Oktaş Uşakspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-1
Alanya 1221 Futbol-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-2
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kütahyaspor: 0-2
Nazillispor-Tire 2021 FK: 0-1
Afyonspor-Denizli İdmanyurdu Güreller: 1-2
İzmir Çoruhlu FK-Karşıyaka: 0-4
Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0