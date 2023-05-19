TFF 2. Lig ve 3. Lig'in play-off öncesi etabı tamamlanacak

Play-off mücadeleleri öncesinde normal sezon heyecanının yarın oynanacak maçlarla tamamlanacağı TFF 2. Lig ve 3. Lig'de takımlar son haftalarda önemli müsabakalara çıkacak



Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta 20 takımın katılımıyla başlayan TFF 2. Lig'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hakları dondurulan Kırmızı Grup ekipleri Adıyaman FK ile Diyarbekirspor'un ligden çekilmeleri kabul edildi.



Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt 1. Lig'e çıkacak. Bir takımın daha 1. Lig'e yükseleceği ligde, gruplarında liderleri takip eden beşer ekip, play-off maçları oynayacak.



Gruplarında ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off üçüncü turuna yükselecek. Play-off birinci turunda normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.



Çift maç üzerinden oynanacak ikinci turu geçenler üçüncü turda grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri 1. Lig vizesi için mücadele edecek.



Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 takım TFF 3. Lig'e düşecek.



Beyaz Grup



Çorum FK'nin 1. Lig vizesi aldığı Beyaz Grup'ta ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Şanlıurfaspor play-off grup finaline yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'un play-off'u garantilediği grupta 57'şer puanlı Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor ile 54 puanlı Somaspor'dan ikisi daha play-off vizesi alacak.



Son hafta birbirlerine rakip olacak Ankaraspor ile Anagold 24Erzincanspor müsabakadan beraberlikle ayrılması halinde iki takım play-off'a kalacak. Bu iki takımdan birinin galip gelmesi ve Somaspor'un ise haftaya 3 puanla tamamlaması halinde müsabakalarını galip tamamlayan iki takım play-off'a kalacak.



Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ve Tarsus İdmanyurdu'nun ligden düştüğü grupta 43 puanlı Isparta 32 Spor, 44 puanlı İnegölspor, 45'er puanlı Bursaspor, Batman Petrolspor ve Eşin Group Nazilli Belediyespor'dan biri daha lige veda edecek.



Kırmızı Grup



Kocaelispor'un doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 de direkt play-off grup finaline kaldı. İskenderunspor, 1461 Trabzon FK, Bitexen Vanspor FK ve Ankara Demirspor play-off oynamayı garantiledi.



Grupta Pazarspor ile Baynet İnşaat Balıkesirspor'un daha önce ligden düşmesi kesinleşmişti.



TFF 3. Lig



1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 17 takımın katılımıyla başlayan TFF 3. Lig'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hakları dondurulan 2. Grup'ta Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'un, 3. Grup'ta ise Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor FK'nin ligden çekilmeleri kabul edildi.



Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt TFF 2. Lig'e çıkacak. Her gruptan birer takımın daha TFF 2. Lig'e çıkacağı ligde, lideri takip eden beşer ekip, play-off maçları oynayacak.



Gruplarında ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off finaline yükselecek. Play-off çeyrek finalinde normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.



Çift maç üzerinden oynanacak yarı finali geçenler finalde grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak ve final maçları sonunda her gruptan birer ekip daha TFF 2. Lig vizesi alacak.



1. Grup'ta 3, 2. Grup'ta 2 ve 3. Grup'ta ise 1 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.



1. Grup



1. Grup'ta son haftaya 65 puanla lider giren Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu ile 63 puana sahip takipçisi Belediye Derincespor'dan birisi TFF 2. Lig vizesi alacak. Belediye Kütahyaspor, 52 Orduspor FK, Karbel Karaköprü Belediyespor ile Nevşehir Belediyespor'un play-off oynaması kesinleşti. Grupta doğrudan play-off finaline yükselecek ekip son maçların ardından belli olacak.



2. Grup



2. Grup'ta 68 puanlı Alagöz Holding Iğdır FK, 66 puanlı Armoni Alanya Kestelspor ve 65 puana sahip Orduspor 1967'nin son haftada TFF 2. Lig'e doğrudan yükselme ihtimali bulunuyor. Karaman FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Kuşadasıspor play-off oynayacak.



Ligde son 2 sıradaki Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile Bayrampaşaspor lige daha önce veda etmişti.



3. Grup



Son haftaya 70 puanla lider giren 68 Aksaray Belediyespor ile 69 puana sahip Kepez Belediyespor'dan birinin doğrudan TFF 2. Lig'e yükseleceği 3. Grup'ta Efeler 09 Spor FK, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Güneş Holding Çankaya FK ile Artvin Hopaspor'un play-off oynaması daha önce belli olmuştu.



Ligde 17 puanla son sırada yer alan Niğde Anadolu FK'nin daha önce Bölgesele Amatör Lig'e düşmesi kesinleşmişti.



