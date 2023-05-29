TFF 2.Lig'de play-off heyecanı devam ediyor

TFF 2. Lig gruplarında play-off 2. tur ilk maçları için takımlar sahaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2.Lig'de play-off heyecanı devam ediyor
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29 Mayıs 2023 14:49
TFF 2.Lig'de play-off heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 2.tur ilk maçları salı günü oynanacak.
Çift maç üzerinden oynanacak 2. tur karşılaşmalarının rövanşları, 3 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Play-off'ta 2. turu geçen takımlar, 3. turda gruplarında normal sezonu 2. sırada bitiren ekiplerle karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri, 1. Lig vizesi alabilmek için yeri daha sonra açıklanacak tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

Play-off 2. tur ilk maçlarının programı şöyle:

KIRMIZI GRUP

15.30 1461 Trabzon FK-İskenderunspor (Ortahisar Yavuz Selim)

BEYAZ GRUP

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-Esenler Erokspor (Erzincan 13 Şubat)

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