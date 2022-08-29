TFF 2. Lig'de ilk hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Bitexen Düzcespor-Ankaraspor: 3-1
İnegölspor-Bayburt Özel İdare Spor: 3-0
Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-1
Somaspor-Batman Petrolspor: 0-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-1
Şanlıurfaspor-Çorum FK: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1
Menemen FK-Esenler Erokspor: 1-0
Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırmızı Grup
Adıyaman FK-1461 Trabzon: 0-1
Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor: 1-0
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 4-2
GMK Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-2
Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1
Etimesgut Belediyespor-Sarıyer: 1-1
İskenderunspor-Balıkesirspor: 1-0
Diyarbekirspor-Uşakspor: 1-0
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Bitexen Düzcespor-Ankaraspor: 3-1
İnegölspor-Bayburt Özel İdare Spor: 3-0
Arnavutköy Belediyespor-Sivas Belediyespor: 2-1
Somaspor-Batman Petrolspor: 0-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-1
Şanlıurfaspor-Çorum FK: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu: 1-1
Menemen FK-Esenler Erokspor: 1-0
Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırmızı Grup
Adıyaman FK-1461 Trabzon: 0-1
Silahtaroğlu Vanspor-Pazarspor: 1-0
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor: 4-2
GMK Kastamonuspor-Serik Belediyespor: 1-2
Kocaelispor-Weecoins Kırklarelispor: 2-1
Etimesgut Belediyespor-Sarıyer: 1-1
İskenderunspor-Balıkesirspor: 1-0
Diyarbekirspor-Uşakspor: 1-0
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