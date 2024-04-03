TFF 2. Lig'de 33. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 2. Lig'de 33. hafta tamamlandı
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03 Nisan 2024 17:41
TFF 2. Lig'de 33. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'taki ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor karşılaşması ertelendi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor: 0-2

Hes İlaç Afyonspor-Altınordu: 0-2

Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

1461 Trabzon-Ankara Demirspor: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Bursaspor: 2-0

Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-1

Kırşehir Futbol-Adıyaman FK: 1-1

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 1-1

Kırmızı Grup

Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 1-1

GMG Kastamonuspor-Uşakspor: 5-1

İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-1

Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK: 5-0

Etimesgut Belediyespor-Isparta 32: 0-1

Denizlispor-Sarıyer: 0-0

Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor: 5-2

Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

İki grupta 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 31 21 5 5 68 27 41 68
2.BUCASPOR 1928 31 19 9 3 47 19 28 66
3.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK 30 19 6 5 50 31 19 63
4.1461 TRABZON FK 31 17 8 6 57 32 25 59
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 31 15 10 6 43 26 17 55
6.ANKARASPOR 31 14 11 6 39 26 13 53
7.KARACABEY BELEDİYESPOR 32 11 11 10 33 30 3 44
8.ANKARA DEMİRSPOR 31 13 5 13 35 33 2 44
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 31 12 6 13 36 32 4 42
10.DİYARBEKİRSPOR 31 11 7 13 32 32 0 40
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 32 11 8 13 37 49 -12 38
12.ALTINORDU 31 9 10 12 36 31 5 37
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 32 9 10 13 24 35 -11 37
14.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 31 8 11 12 18 30 -12 35
15.SERİK BELEDİYESPOR 31 8 10 13 25 34 -9 34
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 31 8 8 15 31 49 -18 29
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 32 5 7 20 29 62 -33 22
18.BURSASPOR 31 5 8 18 22 52 -30 20
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 31 3 6 22 21 53 -32 15
Not: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 31 21 8 2 66 22 44 71
2.GMG KASTAMONUSPOR 31 21 7 3 55 23 32 70
3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 32 18 7 7 53 29 24 61
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 31 17 10 4 47 23 24 61
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 31 17 6 8 56 39 17 57
6.ISPARTA 32 SPOR 31 17 1 13 37 36 1 52
7.İSKENDERUNSPOR 31 15 5 11 54 43 11 50
8.İNEGÖLSPOR 31 12 8 11 41 39 2 44
9.SOMASPOR 31 12 8 11 36 36 0 44
10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 31 11 8 12 37 45 -8 41
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 32 10 9 13 26 26 0 39
12.FETHİYESPOR 31 9 12 10 39 41 -2 39
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 32 10 4 18 21 36 -15 34
14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 31 8 9 14 38 43 -5 33
15.BELEDİYE DERİNCESPOR 31 8 8 15 32 33 -1 32
16.SARIYER 32 7 10 15 36 46 -10 31
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 32 7 9 16 36 59 -23 30
18.DENİZLİSPOR 31 7 7 17 30 46 -16 28
19.UŞAKSPOR 31 1 2 28 12 87 -75 5
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