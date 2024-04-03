TFF 2. Lig'de 33. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 33. hafta bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'taki ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor karşılaşması ertelendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor: 0-2
Hes İlaç Afyonspor-Altınordu: 0-2
Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
1461 Trabzon-Ankara Demirspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Bursaspor: 2-0
Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-1
Kırşehir Futbol-Adıyaman FK: 1-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 1-1
Kırmızı Grup
Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Uşakspor: 5-1
İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-1
Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK: 5-0
Etimesgut Belediyespor-Isparta 32: 0-1
Denizlispor-Sarıyer: 0-0
Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor: 5-2
Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
İki grupta 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
Not: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un üçer puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Beyaz Grup'taki ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor karşılaşması ertelendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor: 0-2
Hes İlaç Afyonspor-Altınordu: 0-2
Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
1461 Trabzon-Ankara Demirspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Bursaspor: 2-0
Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-1
Kırşehir Futbol-Adıyaman FK: 1-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor: 1-1
Kırmızı Grup
Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor: 1-1
GMG Kastamonuspor-Uşakspor: 5-1
İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-1
Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK: 5-0
Etimesgut Belediyespor-Isparta 32: 0-1
Denizlispor-Sarıyer: 0-0
Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor: 5-2
Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
İki grupta 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|31
|21
|5
|5
|68
|27
|41
|68
|2.BUCASPOR 1928
|31
|19
|9
|3
|47
|19
|28
|66
|3.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK
|30
|19
|6
|5
|50
|31
|19
|63
|4.1461 TRABZON FK
|31
|17
|8
|6
|57
|32
|25
|59
|5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|31
|15
|10
|6
|43
|26
|17
|55
|6.ANKARASPOR
|31
|14
|11
|6
|39
|26
|13
|53
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|32
|11
|11
|10
|33
|30
|3
|44
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|31
|13
|5
|13
|35
|33
|2
|44
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|31
|12
|6
|13
|36
|32
|4
|42
|10.DİYARBEKİRSPOR
|31
|11
|7
|13
|32
|32
|0
|40
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|32
|11
|8
|13
|37
|49
|-12
|38
|12.ALTINORDU
|31
|9
|10
|12
|36
|31
|5
|37
|13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|32
|9
|10
|13
|24
|35
|-11
|37
|14.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|31
|8
|11
|12
|18
|30
|-12
|35
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|31
|8
|10
|13
|25
|34
|-9
|34
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|31
|8
|8
|15
|31
|49
|-18
|29
|17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|32
|5
|7
|20
|29
|62
|-33
|22
|18.BURSASPOR
|31
|5
|8
|18
|22
|52
|-30
|20
|19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|31
|3
|6
|22
|21
|53
|-32
|15
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|31
|21
|8
|2
|66
|22
|44
|71
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|31
|21
|7
|3
|55
|23
|32
|70
|3.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|32
|18
|7
|7
|53
|29
|24
|61
|4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|31
|17
|10
|4
|47
|23
|24
|61
|5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|31
|17
|6
|8
|56
|39
|17
|57
|6.ISPARTA 32 SPOR
|31
|17
|1
|13
|37
|36
|1
|52
|7.İSKENDERUNSPOR
|31
|15
|5
|11
|54
|43
|11
|50
|8.İNEGÖLSPOR
|31
|12
|8
|11
|41
|39
|2
|44
|9.SOMASPOR
|31
|12
|8
|11
|36
|36
|0
|44
|10.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|31
|11
|8
|12
|37
|45
|-8
|41
|11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|32
|10
|9
|13
|26
|26
|0
|39
|12.FETHİYESPOR
|31
|9
|12
|10
|39
|41
|-2
|39
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|32
|10
|4
|18
|21
|36
|-15
|34
|14.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|31
|8
|9
|14
|38
|43
|-5
|33
|15.BELEDİYE DERİNCESPOR
|31
|8
|8
|15
|32
|33
|-1
|32
|16.SARIYER
|32
|7
|10
|15
|36
|46
|-10
|31
|17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|32
|7
|9
|16
|36
|59
|-23
|30
|18.DENİZLİSPOR
|31
|7
|7
|17
|30
|46
|-16
|28
|19.UŞAKSPOR
|31
|1
|2
|28
|12
|87
|-75
|5
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