TFF 2. Lig'de 23. hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 2. Lig'de 23. hafta mücadeleleri oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İşte gruplardaki son görünüm...

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 2. Lig'de 23. hafta tamamlandı! İşte görünüm
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31 Ocak 2024 17:45
TFF 2. Lig'de 23. hafta mücadeleleri bugün oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2

Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2

Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0

Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2

1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2

Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0

Kırmızı Grup

Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2

Isparta 32-Sarıyer: 1-0

Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1

İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

 

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.ESENLER EROKSPOR

 22

 17

 2

 3

 51

 18

 33

 53
2.VEFA GROUP VANSPOR

 22

 13

 5

 4

 35

 25

 10

 44
3.YENİ MERSİN İDMANYURDU

 22

 12

 7

 3

 33

 17

 16

 43
4.1461 TRABZON

 21

 12

 6

 3

 41

 20

 21

 42
5.BUCASPOR 1928

 22

 11

 8

 3

 29

 13

 16

 41
6.ANKARASPOR

 22

 11

 8

 3

 29

 17

 12

 41
7.DİYARBEKİRSPOR

 22

 9

 6

 7

 20

 17

 3

 33
8.ANKARA DEMİRSPOR

 22

 10

 3

 9

 29

 28

 1

 33
9.HES İLAÇ AFYONSPOR

 22

 7

 8

 7

 16

 17

 -1

 29
10.KARACABEY BELEDİYESPOR

 22

 7

 7

 8

 20

 20

 0

 28
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR

 22

 9

 4

 9

 27

 33

 -6

 28
12.KIRKLARELİSPOR

 22

 6

 7

 9

 19

 28

 -9

 25
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

 21

 7

 3

 11

 22

 25

 -3

 24
14.SERİK BELEDİYESPOR

 22

 4

 7

 11

 12

 24

 -12

 19
15.ALTINORDU

 21

 3

 8

 10

 22

 25

 -3

 17
16.KIRŞEHİR FUTBOL

 22

 4

 5

 13

 22

 41

 -19

 17
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

 21

 4

 6

 11

 21

 36

 -15

 15
18.ADIYAMAN FK

 22

 3

 4

 15

 15

 35

 -20

 13
19.BURSASPOR

 22

 3

 6

 13

 14

 38

 -24

 12
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

 

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

 22

 14

 6

 2

 35

 13

 22

 48
2.GMG KASTAMONUSPOR

 22

 14

 5

 3

 39

 19

 20

 47
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER

 22

 12

 8

 2

 33

 15

 18

 44
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

 22

 11

 6

 5

 33

 19

 14

 39
5.MENEMEN FK

 22

 11

 6

 5

 35

 28

 7

 39
6.ISPARTA 32 SPOR

 22

 13

 0

 9

 28

 26

 2

 39
7.İSKENDERUNSPOR

 21

 12

 2

 7

 40

 27

 13

 38
8.SOMASPOR

 22

 10

 5

 7

 27

 24

 3

 35
9.İNEGÖLSPOR

 21

 8

 6

 7

 31

 27

 4

 30
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

 22

 7

 7

 8

 18

 17

 1

 28
11.KARAMAN FK

 22

 7

 7

 8

 22

 25

 -3

 28
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

 22

 6

 7

 9

 29

 39

 -10

 25
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

 22

 7

 3

 12

 14

 24

 -10

 24
14.FETHİYESPOR

 21

 5

 8

 8

 25

 30

 -5

 23
15.SARIYER

 22

 6

 5

 11

 28

 34

 -6

 23
16.DENİZLİSPOR

 22

 5

 5

 12

 23

 33

 -10

 20
17.BELEDİYE DERİNCESPOR

 22

 4

 7

 11

 14

 23

 -9

 19
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

 22

 2

 9

 11

 20

 30

 -10

 15
19.UŞAKSPOR

 21

 1

 2

 18

 9

 50

 -41

 5
24. hafta

TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

4 Şubat Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)

14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)

14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)

Kırmızı Grup:

3 Şubat Cumartesi:

14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

4 Şubat Pazar:

14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)

14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)

14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

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