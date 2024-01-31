TFF 2. Lig'de 23. hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 2. Lig'de 23. hafta mücadeleleri bugün oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2
Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2
Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0
Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2
1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0
Kırmızı Grup
Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2
Isparta 32-Sarıyer: 1-0
Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1
İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3
TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
24. hafta
TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup:
4 Şubat Pazar:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)
14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)
Kırmızı Grup:
3 Şubat Cumartesi:
14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
4 Şubat Pazar:
14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)
14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)
14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)
14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2
Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2
Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0
Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2
1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0
Kırmızı Grup
Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2
Isparta 32-Sarıyer: 1-0
Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1
İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3
TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.ESENLER EROKSPOR
| 22
| 17
| 2
| 3
| 51
| 18
| 33
| 53
| 2.VEFA GROUP VANSPOR
| 22
| 13
| 5
| 4
| 35
| 25
| 10
| 44
| 3.YENİ MERSİN İDMANYURDU
| 22
| 12
| 7
| 3
| 33
| 17
| 16
| 43
| 4.1461 TRABZON
| 21
| 12
| 6
| 3
| 41
| 20
| 21
| 42
| 5.BUCASPOR 1928
| 22
| 11
| 8
| 3
| 29
| 13
| 16
| 41
| 6.ANKARASPOR
| 22
| 11
| 8
| 3
| 29
| 17
| 12
| 41
| 7.DİYARBEKİRSPOR
| 22
| 9
| 6
| 7
| 20
| 17
| 3
| 33
| 8.ANKARA DEMİRSPOR
| 22
| 10
| 3
| 9
| 29
| 28
| 1
| 33
| 9.HES İLAÇ AFYONSPOR
| 22
| 7
| 8
| 7
| 16
| 17
| -1
| 29
| 10.KARACABEY BELEDİYESPOR
| 22
| 7
| 7
| 8
| 20
| 20
| 0
| 28
| 11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
| 22
| 9
| 4
| 9
| 27
| 33
| -6
| 28
| 12.KIRKLARELİSPOR
| 22
| 6
| 7
| 9
| 19
| 28
| -9
| 25
| 13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
| 21
| 7
| 3
| 11
| 22
| 25
| -3
| 24
| 14.SERİK BELEDİYESPOR
| 22
| 4
| 7
| 11
| 12
| 24
| -12
| 19
| 15.ALTINORDU
| 21
| 3
| 8
| 10
| 22
| 25
| -3
| 17
| 16.KIRŞEHİR FUTBOL
| 22
| 4
| 5
| 13
| 22
| 41
| -19
| 17
| 17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
| 21
| 4
| 6
| 11
| 21
| 36
| -15
| 15
| 18.ADIYAMAN FK
| 22
| 3
| 4
| 15
| 15
| 35
| -20
| 13
| 19.BURSASPOR
| 22
| 3
| 6
| 13
| 14
| 38
| -24
| 12
Kırmızı Grup:
|
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
| 22
| 14
| 6
| 2
| 35
| 13
| 22
| 48
| 2.GMG KASTAMONUSPOR
| 22
| 14
| 5
| 3
| 39
| 19
| 20
| 47
| 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
| 22
| 12
| 8
| 2
| 33
| 15
| 18
| 44
| 4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
| 22
| 11
| 6
| 5
| 33
| 19
| 14
| 39
| 5.MENEMEN FK
| 22
| 11
| 6
| 5
| 35
| 28
| 7
| 39
| 6.ISPARTA 32 SPOR
| 22
| 13
| 0
| 9
| 28
| 26
| 2
| 39
| 7.İSKENDERUNSPOR
| 21
| 12
| 2
| 7
| 40
| 27
| 13
| 38
| 8.SOMASPOR
| 22
| 10
| 5
| 7
| 27
| 24
| 3
| 35
| 9.İNEGÖLSPOR
| 21
| 8
| 6
| 7
| 31
| 27
| 4
| 30
| 10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
| 22
| 7
| 7
| 8
| 18
| 17
| 1
| 28
| 11.KARAMAN FK
| 22
| 7
| 7
| 8
| 22
| 25
| -3
| 28
| 12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
| 22
| 6
| 7
| 9
| 29
| 39
| -10
| 25
| 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
| 22
| 7
| 3
| 12
| 14
| 24
| -10
| 24
| 14.FETHİYESPOR
| 21
| 5
| 8
| 8
| 25
| 30
| -5
| 23
| 15.SARIYER
| 22
| 6
| 5
| 11
| 28
| 34
| -6
| 23
| 16.DENİZLİSPOR
| 22
| 5
| 5
| 12
| 23
| 33
| -10
| 20
| 17.BELEDİYE DERİNCESPOR
| 22
| 4
| 7
| 11
| 14
| 23
| -9
| 19
| 18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
| 22
| 2
| 9
| 11
| 20
| 30
| -10
| 15
| 19.UŞAKSPOR
| 21
| 1
| 2
| 18
| 9
| 50
| -41
| 5
TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup:
4 Şubat Pazar:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)
14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)
Kırmızı Grup:
3 Şubat Cumartesi:
14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
4 Şubat Pazar:
14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)
14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)
14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)
14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)