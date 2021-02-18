TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 22. hafta, cuma günü oynanacak üç maçla başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
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18 Şubat 2021 14:26
TFF 1. Lig'de 22. hafta, cuma günü oynanacak üç maçla başlayacak. Ligde cuma günü Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftanın programı şöyle:

19 Şubat Cumartesi

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Şubat Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stadı henüz belli değil)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirpor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)



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