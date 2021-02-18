TFF 1. Lig'de 22. hafta, cuma günü oynanacak üç maçla başlayacak. Ligde cuma günü Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftanın programı şöyle:



19 Şubat Cumartesi



13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)



16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)



20 Şubat Cumartesi:



13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)



16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)



19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



21 Şubat Pazar:



13.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stadı henüz belli değil)



19.00 Aydeniz Et Balıkesirpor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)



