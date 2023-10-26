TESYEV Başkanı Aksu, İstanbul Maratonu'nda engelli öğrencilere destek için koşacak

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Başkanı Murat Aksu, Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nda engelli öğrencilere burs sağlamak için koşacak.İyilik Peşinde Koş Platformu üzerinden kampanya başlatan Murat Aksu, yaptığı açıklamada, "Bu koşu bir spor etkinliğinden çok daha fazlası. Bu koşu, engelli öğrencilerimizin umudu, hayalleri ve en büyük destekçisi. Bu koşu, umutla dolu bir serüvenin başlangıcı, çünkü sizin sevginiz ve desteğiniz daha fazla hayata dokunacak. Farkındalık arttıkça, engelli gençlerimizin karşılaştığı engelleri aşma konusundaki kararlılığımız da artacak. Her bir adımımız, bir öğrencinin geleceğine dair bir umut ışığı olacak. Bu koşu, onların gülümsemelerini büyütmek ve hayallerini gerçekleştirmek için. Sizlerin de desteğiyle geçtiğimiz senelerde sadece koşudan 147 gencimize burs sağlamıştık." ifadelerini kullandı.Murat Aksu, yardımseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.