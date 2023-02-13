Tecrübeli guard Terrence Ross'ın, Orlando Magic ile anlaşıp serbest kaldıktan sonra Phoenix Suns ile anlaşmaya hazır olduğu açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Suns'ın sahibi Mat Ishbia ve koç Monty Williams'ın, Dallas Mavericks'e gideceği söylenen Ross'u Suns'a katılmaya ikna etmede kilit rol oynadıklarını belirtti.



Şu anda Magic ile serbest kalması üzerine anlaşma sürecinde olan Ross'un, bu hafta içinde Suns ile kontrat imzalaması bekleniyor.





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