Terrence Ross da Phoenix'e katılacak!

Tecrübeli guard Terrence Ross'ın, Orlando Magic ile anlaşıp serbest kaldıktan sonra Phoenix Suns ile anlaşmaya hazır olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Terrence Ross da Phoenix'e katılacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2023 12:12
Tecrübeli guard Terrence Ross'ın, Orlando Magic ile anlaşıp serbest kaldıktan sonra Phoenix Suns ile anlaşmaya hazır olduğu açıklandı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Suns'ın sahibi Mat Ishbia ve koç Monty Williams'ın, Dallas Mavericks'e gideceği söylenen Ross'u Suns'a katılmaya ikna etmede kilit rol oynadıklarını belirtti.

Şu anda Magic ile serbest kalması üzerine anlaşma sürecinde olan Ross'un, bu hafta içinde Suns ile kontrat imzalaması bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ