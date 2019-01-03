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Terim - Serdar: Özür değil, helalleşme toplantısı

Kadro dışı kaldıktan sonra Fatih Terim ile bir araya gelen Serdar Aziz'in, bu görüşmeyi yapma amacının özür dilemek değil, vedalaşmak olduğu öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com
Terim - Serdar: Özür değil, helalleşme toplantısı
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03 Ocak 2019 17:32
ÖZEL - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kendisinden kulüp bulunması istenen Serdar Aziz'in, deneyimli teknik adamdan aldığı randevu sonrası helalleşmek için gittiği Florya'da yaptığı görüşmenin 3 dakika sürdüğü ortaya çıktı.

Terim'den 12:30'a randevu alan Serdar Aziz, Florya'ya gelerek herkesle tek tek vedalaşmasının ardından Terim'in yanına geçti. Terim ve yardmcılarının bulunduğu odaya girer girmez tecrübeli teknik adama, "Hocam, almış olduğunuz karara saygı duyuyorum. Bu kararın gerekçesini sormak için gelmedim. Bilmeden bir hata işlemişsem de özür dilerim. Üzerimde emekleriniz var. Size ve takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Vedalaşmak istedim, hakkınızı helal edin" dedi.

Terim'in, "Ben de sana bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" sözlerinin ardından tecrübeli futbolcu teknik kadroyla da vedalaşıp, odadan ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla da görüşen Serdar Aziz'in Galatasaray kariyeri de bu görüşmeyle noktalanmış oldu.

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