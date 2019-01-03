Terim - Serdar: Özür değil, helalleşme toplantısı

'da teknik direktör'in raporu doğrultusunda kendisinden kulüp bulunması istenen, deneyimli teknik adamdan aldığı randevu sonrası helalleşmek için gittiği Florya'da yaptığı görüşmenin 3 dakika sürdüğü ortaya çıktı.Terim'den 12:30'a randevu alan Serdar Aziz, Florya'ya gelerek herkesle tek tek vedalaşmasının ardından Terim'in yanına geçti. Terim ve yardmcılarının bulunduğu odaya girer girmez tecrübeli teknik adama, "" dedi.Terim'in, "Ben de sana bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" sözlerinin ardından tecrübeli futbolcu teknik kadroyla da vedalaşıp, odadan ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla da görüşen Serdar Aziz'in Galatasaray kariyeri de bu görüşmeyle noktalanmış oldu.