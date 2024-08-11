Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.



Fenerbahçe'nin 13 Ağustos Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maçın orta hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez oldu. Maçın var hakemi ise yine İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martínez Munuera oldu.



Trabzonspor'un 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın orta hakemi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas oldu. Maçın var hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Higler oldu.



RAMS Başakşehir'in 15 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı rövanş maçının orta hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski oldu. Maçın var hakemi ise yine Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu.



İLK MAÇLAR



Temsilcilerimizin oynadığı ilk maçların skorları şu şekilde:



Lille: 2 Fenerbahçe: 1

Trabzonspor:0 Rapid Wien: 1

Iberia: 0 RAMS Başakşehir:1









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