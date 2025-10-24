24 Ekim
Teknik ekibe moral: Ndidi'den planlı gol!

Beşiktaş milli arada çalıştığı duran toplarla skor üretmenin yolunu buldu.

Orkun'un servisini Ndidi tamamladı; Beşiktaş milli arada çalıştığı duran toplarla skor üretmenin yolunu buldu.

21. dakikada kaptan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kafayla fileleri bulan Nijeryalı yıldız, zorlu deplasmanda takımın öne geçiren golü kaydetti.

Korner organizasyonunda fileleri bulan siyah-beyazlıların bu konuda milli arada hummalı bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi.

Duran top konusunda hem savunmadaki zaaflar hem de hücumdaki etkisizlik üzerinde duran teknik heyet, bu çalışmaların meyvesini Konyaspor deplasmanında Ndidi'nin golüyle aldı.

Başta Orkun Kökçü olmak üzere duran toplarda etkili ayakları devreye sokmaya çalışan siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda benzer organizasyonları artırmayı hedefliyor.

Beşiktaş, hücumda varlık gösteremediği anlarda Konya'da duran top golüyle nefes alırken sonrasında Tammy Abraham farkı ikiye çıkarmıştı.

Beşiktaş, duran toplarda savunmada da hataları en aza indirmeyi hedefliyor.

 

 
