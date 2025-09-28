Tedesco, Sadettin Saran ile görüşmesini anlattı!

28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-1
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-0
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-0
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hakkında çıkan iddialar ve gündemde dolaşan yeni hoca söylentilerine dair konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hakkında çıkan iddialar ve gündemde dolaşan yeni hoca söylentilerine dair açıklamalarda bulundu.

"BU TARZ HABERLER BENİ RAHATSIZ ETMİYOR

Basında farklı isimlerin gündeme gelmesine değinen Tedesco, büyük kulüplerde bu tarz durumların olağan olduğunu belirtti:



"Haberler beni rahatsız etmiyor. Böyle büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle de uğraşmalısınız. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Bu tarz durumları yaşadım. Belçika'da ve Rusya'da farklı yöneticilerle çalıştım. Futbolda böyle şeyler olabilir."

"BAŞKAN SARAN BİZE DESTEK OLUYOR"

Sadettin Saran ile görüşmelerine de değinen Tedesco, samimi mesajlar verdi:

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi. Başkan, yardımcı olabileceği konularda bize yardımcı olmak istiyor. İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var."



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
