Tchouameni'den ilginç Ancelotti tepkisi

Aurélien Tchouameni, Union Berlin maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tchouameni'den ilginç Ancelotti tepkisi
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20 Eylül 2023 23:13
Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouameni basın mensuplarıyla ilginç bir diyalog yaşadı.

Tchouameni, basın mensuplarının teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi favorisinin Manchester City olduğunu söylemesine dikkat çeken bir cevap verdi. Genç oyuncu açıklamasında, "Hocamız bunu mu söyledi, o zaman onunla görüşmem gerekiyor" diye konuştu.

Carlo Ancelotti Salı günü Union Berlin maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Manchester City favori çünkü geçen sezon kupayı onlar kazandı. Kadrolarında da fazla değişiklik olmadı ancak yine de sürprizler her zaman olabilir" açıklamasını yaptı.

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