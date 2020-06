TBF, yayımladığı kitaplara bir yenisini ekledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" kitabının ardından "Türkiye Basketbol Tarihi" kitabını da yayımladıklarını belirterek, kalıcı eserler bırakmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Başkan Türkoğlu, AA muhabirine, satışa sunulan Türkiye Basketbol Tarihi kitabı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Göreve geldiklerinden bu yana TBF'ye neler katabilecekleri yönünde çalıştıklarını aktaran Türkoğlu, "Vizyon anlamında basketbolu daha iyi yerlere nasıl getirebileceğimizle ilgili çalışan bir ekibiz. İki sene önce kitaplarımızla ilgili süreç başladı. Ekip olarak buraya ne kadar kalıcı eser bırakabilirsek o kadar mutlu olacağımızı düşündük. Böyle bir çalışma içine girdik." diye konuştu.



Ortaya çıkarılan eserlerin daha önce yapılmamış çalışmalar olduğuna değinen Hidayet Türkoğlu, "Bunu bir eksiklik olarak gördük. Yaptığımız istişareler sonunda bunu hayata geçirmek istedik. İlk olarak Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabını çıkardık. O biraz daha görsel içerikli bir eserdi. Türkiye Basketbol Tarihi ise basketbolun başladığı tarihten bu yana bütün olayları içerisinde barındırıyor. Umarım herkes iki kitaptan da keyif alır. Amacımız basketbolun daha iyi anlatılması. Emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Tarihi kitabının geçmişe ışık tutacağını vurgulayarak, "Kitabın içeriği çok dolu. Belgeler, istatistikler ve çok kıymetli bilgiler var. Ben de kitabımızı okurken geçmişe yönelik yeni bilgiler edindim. Sadece basketbolseverler değil basketbol ailesinin üyeleri de bu kitaptan büyük zevk alacaklar ve faydalanacaklardır diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından çıkarılan kitapların diğer branşlar için örnek olabileceğini anlatan Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bir ilki başlattığımızı düşünüyoruz. Bu süreçte bizi örnek alacak, bununla ilgili adım atacak diğer branşların da olacağını düşünüyorum. Geçmişimizden bu yana yaşanan olayları, elde edilen başarıları, o süreçteki kahramanları herkesin bilmesi gerektiğine inanan bir ekibiz. Hem basketbolu yaygınlaştırmak hem de söz konusu süreçte Türk basketboluna hizmet edenleri anmak ve onlara saygımızı, sevgimizi göstermek istiyoruz. Bu tarz eserlerin artması halkımızın spor dallarına dair bilgi birikimini artıracaktır."



- "Bir başarı öyküsünün parçası olmak insanı her zaman gururlandırıyor"



Hidayet Türkoğlu, kitapta anlatılan basketbol tarihine geçen oyunculardan biri olduğu için gurur duyduğunu söyledi.



Hem milli takım hem de NBA kariyerinde birçok önemli başarı elde eden TBF Başkanı, şunları kaydetti:



"Bir başarı öyküsünün parçası olmak insanı her zaman gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bu başarı süreçlerinde milli takımın bir parçası olmak, kaptanlığını yapmak insanı çok gururlandırıyor. İnsan okudukça duygulanıyor. Basketbola emek vermiş büyüklerimiz ve arkadaşlarımız isimlerini gördükçe mutlu olacaktır. Bir eser ortaya çıkardık. Bu eser sayesinde herkes geçmişte yaşananları, birbirinden değerli isimlerin ülkemiz ve basketbolumuz için hizmet ettiğini görme fırsatını bulacaktır. Ben de başarıların bir parçası olduğum için kendimi her zaman şanslı hissettim."



Hidayet Türkoğlu, federasyonun çıkardığı yayınların "store.tbf.org.tr" internet adresinden satın alınabileceğini aktardı.



- "Eğitim bizim için olmazsa olmazımız"



Başkan Türkoğlu, eğitimin TBF açısından önemini vurguladı.



"Eğitim bizim olmazsa olmazımız." diyen Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Vizyon anlamında ekibimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Türk basketboluna ne kadar yenilik kazandırırsak o kadar mutlu oluyoruz. TBF Akademi'yi hayata geçirdik. Basketbolu bırakmaya yakın sporcu arkadaşlarımız, meslek edinme anlamında TBF Akademi'deki yöneticilik platformuna katılabiliyor. Hakemlerimiz için TBF Akademi içinde benzer bir sürecimiz var. Her yıl düzenlediğimiz antrenör seminerlerimiz var. Bunları bir data içinde toplamak istedik. Yaşadığımız en büyük sıkıntı, yaptığımız organizasyonlarda herkese aynı eğitimi veremememizdi. Hayata geçirdiğimiz TBF Akademi'de basketbol antrenörlerimizin, dijital ortamda aynı eğitimi almasını sağladık. Akademi içinde çocuklarımızın velileri, kondisyonerlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için de değerli programlarımız var. Burada basketbol camiasının tüm paydaşları kendilerini geliştirme anlamında çok değerli bir fırsat elde edecektir."



- "İlk tedbirlerimiz insan sağlığı için oldu"



TBF Başkanı, koronavirüs salgınında ilk tedbirleri büyük bir titizlikle insan sağlığı için aldıklarını belirtti.



Koronavirüsle beklenmeyen bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Türkoğlu, "İlk tedbirlerimiz insan sağlığı için oldu. Ekip olarak önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. Bizimle her daim omuz omuza hareket eden kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Bu tip sorunlar ancak beraber hareket ettiğiniz zaman çözülüyor. Basketbol ekonomisinin ne kadar etkileneceğini şu an rakamsal olarak vermemiz kolay değil. Hala pandemi sürecinin içindeyiz ama tünelin ucunu yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Aldığımız erken tedbirlerle önümüzdeki yılları daha az zararla atlatabilmemiz adına çok önemli kararlar aldığımızı düşünüyoruz. Mesela ligimizi erken bitirdik."



Hidayet Türkoğlu, liglerin bitirilmesiyle ilgili eleştirilere değinerek, "Bu süreçte birkaç kişinin eleştirmesi bizi gerçekten üzdü. Bizden sonra aynı kararı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi de verdi. O insanlardan diğer organizasyonların benzer kararlarına yönelik hiçbir eleştiri görmedik. Bu tip durumlarla karşılaşmak bizi üzüyor. Önceliğimiz camiamızın sağlığı, operasyonel anlamda sürdürebilirlik anlamında attığımız adımlardı. Israrla işimizi en iyi şekilde yapmak için çalışan bir ekip olarak da aldığımız tedbirlerin önemini görüyoruz." açıklamasında bulundu.



Sponsorlarla da çok yakından temasta olduklarını anlatan Türkoğlu, "Güçlü bir şekilde ayakta durmamızın başlıca nedenlerinden biri sponsorlarımızdır. Bu süreçte sponsorlarımızın nasıl etkilendiğini yakından takip ediyoruz. Sponsorlarımızın yaşayacağı süreç sporu da etkileyecektir. Geleceğe yönelik birlikteliğimizi nasıl koruyabileceğimiz, daha sağlıklı nasıl bu adımları atabileceğimiz yönünde girişimlerde bulunduk. İnşallah çok olumsuz etkisi olmaz ama bir daralmayı herkes gibi öngörüyoruz." diye konuştu.



- "Kulüplerimizin bir Avrupa kupası şampiyonluğundan olduk"



Türkoğlu, koronavirüs nedeniyle Avrupa kupalarının iptal edilmesinin, iyi performans gösteren Türk takımlarının muhtemel bir kupasına mal olduğunu söyledi.



Yaşadığımız bu süreçten dolayı üzüntülü olduklarını anlatan TBF Başkanı, "Hem kendi ligimizin hem de Avrupa'daki organizasyonların noktalanmasından dolayı üzgünüz. THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in gösterdiği güzel bir performans vardı. Fenerbahçe Beko'nun sakatlıklardan sonra yükselen bir performansı da ortadaydı. FIBA'nın organizasyonunda Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka çeyrek final oynadı. Onların da organizasyonu iptal edildi. Kulüplerimizin muhtemel bir Avrupa kupası şampiyonluğundan olduk. Bundan dolayı üzüldük. Tek temennimiz, inşallah aynı yatırımlara kulüplerimiz devam ederler ve ülkemizi gururla temsil etmeyi sürdürürler. Ülkemizin basketbol anlamındaki kalitesini en iyi şekilde gösteren takımlar var. Bu ekiplerin her daim yanındayız. Başarıları için birlikte hareket ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı performansı sergilerler ve ülkemize önemli kupaları getirirler." ifadelerini kullandı.



Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Hidayet Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Pandemi sürecinin daha ne kadar süreceğini takip ediyoruz. Atacağımız önemli adımlar var. Benzer bir süreçle yeniden karşı karşıya gelmek, ligimizi tekrar sonlandırmak istemiyoruz. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapacağız. Futbolla ilgili örnek teşkil edecek süreçle karşı karşıyayız. Basketbolda da bu tarz radikal önlemler alabiliriz. Henüz konuşmak için çok erken ama belki ligimizin belli bölümünü seyircisiz oynama durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu süreçte de takımlarımızın ve sporcularımızın bu süreci dikkatli ve sağlıklı geçirmek için azami dikkat etmeleri gerek. Federasyon olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiririz. Tek temennimiz, tekrar seyircilerin olacağı, halkımızın salonları doldurabileceği şekilde basketbola dönmek. Her zaman farklı senaryolara da hazırlanan bir federasyonuz. Basketbol markasını ancak böyle yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyorum."