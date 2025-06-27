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TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi

TBF Disiplin Kurulu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Fenerbahçe Beko'ya 330 bin lira para cezası verdi.

calendar 27 Haziran 2025 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya para cezası verdi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 330 bin lira para cezası verdi.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında taraftarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 300 bin lira para cezası verdi.

Karşılaşma sırasında anons yapılması sebebiyle de ek olarak 30 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye toplamda 330 bin lira para cezasına hükmetti.


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