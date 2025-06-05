Tayyip Talha Sanuç'tan yeni sezon mesajı!

Geçtiğimiz sezon gördüğü kartlar nedeniyle sık sık eleştirilen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, yeni sezonda bambaşka bir görüntü ortaya koymayı hedefliyor.



Hazırlık kampına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Tayyip Talha, hem teknik heyeti hem de taraftarı performansıyla yeniden kazanmak istiyor.



Siyah-beyazlı futbolcu, "Bu sezon farklı bir Tayyip Talha izleteceğim" sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.



