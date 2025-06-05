05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Tayyip Talha Sanuç'tan yeni sezon mesajı!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, yeni sezonda bambaşka bir görüntüyle sahneye çıkmak istiyor.

calendar 05 Haziran 2025 15:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Tayyip Talha Sanuç'tan yeni sezon mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Geçtiğimiz sezon gördüğü kartlar nedeniyle sık sık eleştirilen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, yeni sezonda bambaşka bir görüntü ortaya koymayı hedefliyor.

Hazırlık kampına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Tayyip Talha, hem teknik heyeti hem de taraftarı performansıyla yeniden kazanmak istiyor.

Siyah-beyazlı futbolcu, "Bu sezon farklı bir Tayyip Talha izleteceğim" sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.