Tayyip Talha Sanuç 9 ay sonra sahalara döndü!

Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç, 279 gün sonra döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tayyip Talha Sanuç 9 ay sonra sahalara döndü!
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05 Ocak 2024 23:46
Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç, 279 günlük aradan sonra formasına kavuştu.

2 Nisan 2023 tarihinde oynanan derbide çapraz bağlarında kopma yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek forma hasretini noktaladı.

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