Tayland Açık'ı Çinli tenisçi Zhu Lin kazandı

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen Tayland Açık Tenis Turnuvası'nı Çinli Zhu Lin kazandı.
Tayland'ın Hua Hin kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasının finalinde, dünya 54 numarası Lin ile dünya sıralamasının 136. basamağında yer alan Ukraynalı Lesia Tsurenko karşılaştı.
1 saat 45 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Lin, kariyerinin ilk WTA Turu şampiyonluğuna ulaştı.
29 yaşındaki Zhu Lin, bu kupayla gelecek hafta güncellenecek dünya sıralaması listesinde ilk 50 tenisçi arasına adını yazdırmayı garantiledi.
Tayland'ın Hua Hin kentinde düzenlenen WTA 250 turnuvasının finalinde, dünya 54 numarası Lin ile dünya sıralamasının 136. basamağında yer alan Ukraynalı Lesia Tsurenko karşılaştı.
1 saat 45 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Lin, kariyerinin ilk WTA Turu şampiyonluğuna ulaştı.
29 yaşındaki Zhu Lin, bu kupayla gelecek hafta güncellenecek dünya sıralaması listesinde ilk 50 tenisçi arasına adını yazdırmayı garantiledi.
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