17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Taylan yüzde yüz yerli olacak

Alman vatandaşı olan Taylan Bulut ve ailesiyle görüşmeleri yürüten Beşiktaş'ın scout şefi Eduard Graf, oyuncunun Türk pasaportu alması konusunda anlaştı.

17 Ağustos 2025 10:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Taylan yüzde yüz yerli olacak
Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzaladı.

Schalke 04'ten 6 milyon Euro bonservisle alınan genç sağ bek ile ilgili merak edilen "Yerli mi yoksa yabancı mı sayılacak" sorusu akıllara geldi Türk bir baba ve Karadağlı bir annenin çocuğu olarak Almanya'da doğan Taylan için görüşmeleri scout şefi Eduard Graf yürüttü.

Bu süreçte oyuncunun, Alman pasaportu olduğu bilinirken, Türk pasaportu yokluğundan dolayı kurallar gereği yabancı sayılacağı belirtilerek ailesiyle seçim hakkında konuşuldu.

MİLLİ TAKIM UYGUNLUĞU KAZANACAK

Almanya'da alt yaş kategorilerinde 33 kez forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun ailesiyle Türk vatandaşlığını alması konusunda da olumlu görüşme oldu ve transfer noktalandı.

Siyah-beyazlılar, hemen Taylan'ı yerliler arasına dahil etmek için işlemleri başlattı. Genç savunmacının, Türk pasaportunu alması ve Milli Takım uygunluğu kazanarak yerli sayılması bekleniyor. Böylelikle yabancı konusunda sorun yaşayan Beşiktaş'ta 1 kontenjan bu şekilde açık kalacak.

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
