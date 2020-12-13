Tayfur Bingöl: "Zirvede kalmak istiyoruz"

Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingol, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Tayfur Bingöl: 'Zirvede kalmak istiyoruz'
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13 Aralık 2020 21:17
Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingol, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Beşiktaş karşısında gaibiyeti hak ettiklerini ifade eden Tayfur, "Biz sahada görev verildiği anda en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Takıma ne kadar yararlı olursam en iyisi o olur. Her hafta iyi oynuyoruz. Hocamızın oynattığı oyun kaliteli. Üstüne koya koya gidiyoruz. 26 puan yaptık. Bugün Beşiktaş'ı yendik. Çok mutluyuz. Zirve bizim. Zirvede kalmaya devam etmek istiyoruz. Her hafta aynı sevinci yaşıyoruz. Son değil. Mutluyuz. Önümüzdeki hafta çalışıp devam etmek istiyoruz" dedi.



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