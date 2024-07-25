Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörü Arda Turan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen yerli futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre Eyüpspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor. Eflatun-Sarılı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Beşiktaş ile görüşüyor.
1 YILLIĞINA KİRALANABİLİR
Tayfur Bingöl, gelecek sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Bingöl 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş'tan ayrılabilir.
KARİYERİ
Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.
SEZON PERFORMANSI
2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.
Sercan Dikme'nin haberine göre Eyüpspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor. Eflatun-Sarılı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Beşiktaş ile görüşüyor.
1 YILLIĞINA KİRALANABİLİR
Tayfur Bingöl, gelecek sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Bingöl 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş'tan ayrılabilir.
KARİYERİ
Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.
SEZON PERFORMANSI
2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.