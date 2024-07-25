Tayfur Bingöl'e Süper Lig'den talip!

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tayfur Bingöl'e Süper Lig'den talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2024 12:32
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörü Arda Turan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen yerli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre Eyüpspor, Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor. Eflatun-Sarılı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Beşiktaş ile görüşüyor.

1 YILLIĞINA KİRALANABİLİR

Tayfur Bingöl, gelecek sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Bingöl 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş'tan ayrılabilir.

KARİYERİ

Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.

SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.  

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery