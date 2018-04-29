Tayfun Korkut: ''Türkiye'de öğrendiğim şey...''

Tayfun Korkut, ligin dibinden aldığı Stuttgart'ta 12 haftada potansiyel 36 puanın 24'ünü topladı ve Stuttgart'ı Bundesliga'da 8. sıraya çıkarttı; Stuttgart'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali bulunuyor;



BUNDESLİGA'DA 12 MAÇ;

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— Sporx (@sporx) 29 Nisan 2018

, Alman basınında verdiği röportajında birçok konu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.Tayfun Korkut, kendisinin göreve gelmesiyle Stuttgart'ın yakaladığı form grafiğini değerlendirirken, Dünya Kupası ve Türkiye'den öğrendikleri hakkında da konuştu.Başarılı teknik adam ilk olarak Almanya'ya geliş hikayeleri ve Türkiye'den öğrendiği şeyler hakkında konuşurkenifadelerini kullandı.Almanya'nın Dünya Kupası şansını değerlendiren Korkut,dedi.Stuttgart'taki günleri hakkında konuşan genç teknik adamdedi.Teklif sürecini anlatan Korkut,şeklinde konuştu.Kariyerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Tayfun Korkutdedi.Futbola olan bakış açısını anlatan Korkut,şeklinde konuştu.