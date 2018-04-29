Tayfun Korkut: ''Türkiye'de öğrendiğim şey...''

Stuttart Teknik Direktörü Tayfun Korkut, Alman basınında verdiği röportajında birçok konu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Tayfun Korkut, kendisinin göreve gelmesiyle Stuttgart'ın yakaladığı form grafiğini değerlendirirken, Dünya Kupası ve Türkiye'den öğrendikleri hakkında da konuştu.
Başarılı teknik adam ilk olarak Almanya'ya geliş hikayeleri ve Türkiye'den öğrendiği şeyler hakkında konuşurken ''Ailem 1960'larda Almanya'ya gelen ilk jenerasyon içindeydi. Almanya'da disiplinli olmayı öğrendim. Türkiye'de farklı şeyler öğrendim. Türkler birçok durumu son saniyede halleder ama bunu da bir düzen içinde yaparlar. Bu bana aslında stresli anlarda sakin kalabilmeyi öğretti''ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Dünya Kupası şansını değerlendiren Korkut, ''Dünya Kupası'nı kazanmak kolay değil. Almanya favorilerden biri. Löw de takımı en iyi şekilde Dünya Kupası'na hazırlayacaktır'' dedi.
Stuttgart'taki günleri hakkında konuşan genç teknik adam ''Dürüst olmak gerekirse, henüz her şeyi toparlayamadık. Elbette ligde kalma hedefiyle biraz olsun rahatladık. Bu hedef her şeyin önündeydi. Ama antrenörün işi bitmez. Bir sonraki maç, bir sonraki hedefler, sezon bitmeden gelecek sezonun planlarıyla ilgileniyorum'' dedi.
Teklif sürecini anlatan Korkut, ''Stuttgart'ın başına geçmem çok hızlı oldu. Türkiye'deydim ama futbolun içerisindeyseniz bu tip şeylere hazır olmalısınız. Görev aldığım süreyle ilgili konuşabilirim. Başkanla, kulüptekilerle çok iyi bir iletişim içindeyiz. Ortak bir hedefimiz var bu bir kulübün başarılı olması için her zaman önemlidir. Şu an sadece ligdeki durumumuza odaklandık. Başkanımızla konuşuyoruz bu tip konuları ancak şu an zamanı değil'' şeklinde konuştu.
''BAŞARI, ONU NASIL TANIMLADIĞINIZA BAĞLI''
Kariyerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Tayfun Korkut ''Daha önce çalıştığım tüm takımlarda belirlenen hedeflere ulaştım. Tabii Stuttgart ile şu an yaşadıklarım en özellerinden ve çok güzel. Her şey iyi gidiyor. Aslında başarı biraz da başarıyı nasıl tanımladığınıza bağlı bir şey'' dedi.
Futbola olan bakış açısını anlatan Korkut, ''Almanya'da, İspanya'da ve Türkiye'de futbol oynadım. Hepsinden de etkilendim. Almanya'da istenen şey hızlı ve güce dayalı futbol. Ancak oyuncularınız seçtiğinizsistemi belirler. Her kulübün bir felsefesi, her antrenörün de bir oyun anlayışı var. En iyisi, bunları başarılı bir şekilde birleştirmektir'' şeklinde konuştu.
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Tayfun Korkut, kendisinin göreve gelmesiyle Stuttgart'ın yakaladığı form grafiğini değerlendirirken, Dünya Kupası ve Türkiye'den öğrendikleri hakkında da konuştu.
Başarılı teknik adam ilk olarak Almanya'ya geliş hikayeleri ve Türkiye'den öğrendiği şeyler hakkında konuşurken ''Ailem 1960'larda Almanya'ya gelen ilk jenerasyon içindeydi. Almanya'da disiplinli olmayı öğrendim. Türkiye'de farklı şeyler öğrendim. Türkler birçok durumu son saniyede halleder ama bunu da bir düzen içinde yaparlar. Bu bana aslında stresli anlarda sakin kalabilmeyi öğretti''ifadelerini kullandı.
''DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK KOLAY DEĞİL AMA...''
Tayfun Korkut, ligin dibinden aldığı Stuttgart'ta 12 haftada potansiyel 36 puanın 24'ünü topladı ve Stuttgart'ı Bundesliga'da 8. sıraya çıkarttı; Stuttgart'ın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali bulunuyor;
BUNDESLİGA'DA 12 MAÇ;
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— Sporx (@sporx) 29 Nisan 2018
Almanya'nın Dünya Kupası şansını değerlendiren Korkut, ''Dünya Kupası'nı kazanmak kolay değil. Almanya favorilerden biri. Löw de takımı en iyi şekilde Dünya Kupası'na hazırlayacaktır'' dedi.
Stuttgart'taki günleri hakkında konuşan genç teknik adam ''Dürüst olmak gerekirse, henüz her şeyi toparlayamadık. Elbette ligde kalma hedefiyle biraz olsun rahatladık. Bu hedef her şeyin önündeydi. Ama antrenörün işi bitmez. Bir sonraki maç, bir sonraki hedefler, sezon bitmeden gelecek sezonun planlarıyla ilgileniyorum'' dedi.
Teklif sürecini anlatan Korkut, ''Stuttgart'ın başına geçmem çok hızlı oldu. Türkiye'deydim ama futbolun içerisindeyseniz bu tip şeylere hazır olmalısınız. Görev aldığım süreyle ilgili konuşabilirim. Başkanla, kulüptekilerle çok iyi bir iletişim içindeyiz. Ortak bir hedefimiz var bu bir kulübün başarılı olması için her zaman önemlidir. Şu an sadece ligdeki durumumuza odaklandık. Başkanımızla konuşuyoruz bu tip konuları ancak şu an zamanı değil'' şeklinde konuştu.
''BAŞARI, ONU NASIL TANIMLADIĞINIZA BAĞLI''
Kariyerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Tayfun Korkut ''Daha önce çalıştığım tüm takımlarda belirlenen hedeflere ulaştım. Tabii Stuttgart ile şu an yaşadıklarım en özellerinden ve çok güzel. Her şey iyi gidiyor. Aslında başarı biraz da başarıyı nasıl tanımladığınıza bağlı bir şey'' dedi.
Futbola olan bakış açısını anlatan Korkut, ''Almanya'da, İspanya'da ve Türkiye'de futbol oynadım. Hepsinden de etkilendim. Almanya'da istenen şey hızlı ve güce dayalı futbol. Ancak oyuncularınız seçtiğinizsistemi belirler. Her kulübün bir felsefesi, her antrenörün de bir oyun anlayışı var. En iyisi, bunları başarılı bir şekilde birleştirmektir'' şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın