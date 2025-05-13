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Tatum'ın sakatlığı Celtics'i sarstı, MR çekilecek

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçında New York Knicks'e karşı 121-113 kaybedilen mücadelede sağ bacağından sakatlanarak oyunu terk etti.

calendar 13 Mayıs 2025 10:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tatum'ın sakatlığı Celtics'i sarstı, MR çekilecek
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Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçında New York Knicks'e karşı 121-113 kaybedilen mücadelede sağ bacağından sakatlanarak oyunu terk etti.

Karşılaşmanın bitimine 2:58 kala yaşanan pozisyonda Tatum, OG Anunoby ile yaşadığı top mücadelesi sırasında yere düştü ve sağ ayak bileği bölgesini tutarak ciddi acı içinde kıvranmaya başladı. Sahadan yürüyemeyecek durumda olan Tatum, takım arkadaşları tarafından taşınarak kenara alındı.

Sakatlık sonrası Anunoby'nin basketiyle Knicks farkı açarken, Celtics sağlık ekibi, molada Tatum'u ayağa kaldırarak soyunma odasına götürdü. Oyuna dönmeyen Tatum'ın salı günü MRI (emar) taramasından geçeceği açıklandı.

Maçı bırakmadan önce 28'de 16 isabetle 42 sayı kaydeden yıldız oyuncu, takımının en etkili ismi oldu. Ancak Celtics, ikinci yarıda Knicks'in geri dönüşüne engel olamayarak seride 3-1 geriye düştü. Serinin 5. maçı çarşamba günü Boston'da oynanacak.

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