"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜK GÖSTERMESİ"

"FENERBAHÇE MAÇI KAZANMAYA YAKIN GÖRÜNÜYOR"

"JESUS ÇOK ŞEYİ ÇÖZDÜ, UYUM SORUNU YOK"

"3-0 İSE 4-0'I ARIYOR FENERBAHÇE"

"ARDA DAHA ÇABUK OLMALI"

"TRABZONSPOR MAÇINI UNUTAMIYORUM"

"HAYATIM BOYUNCA BİR PİŞMANLIK YAŞAMADIM"

"UZUN VADELİ PLANLARA SICAK BAKIYORUM"

TARIK DAŞGÜN İLE KISA KISA...

Gençlerbirliği'nden büyük yankı uyandırarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve günümüzde teknik direktör olarak futbola hizmet eden Tarık Daşgün,açıklamalar yaptı. Daşgün, sarı-lacivertlilerin gidişatı, Jorge Jesus'un etkileri, derbi maç ve kariyer planlamasını anlattı., dikkati çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar....20-30 yıl önceki performansı kıyaslamak ne kadar doğru bilemiyorum. Hep öne bakmak lazım. Fenerbahçe özlediğimiz takıma büründü. Oyuna hakim olan, baskı kuran bir görüntüde olmalı. Bu sezonun son 2-3 haftasında ivmeyi yakaladı. Bu skora yansır ya da yansımaz. Önemli olan Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstermesi. Hem defansif hem ofansif açıdan iyi olması önemli. Skordan ziyade oyunun oturmuşluğuna bakıyorum. Bunu da görüyorum. Benim futbol anlayışıma göre; içeride oynadığı maçlarda bu baskıyı daha fazla göstermeli Fenerbahçe. İnşallah böyle devam eder. Fenerbahçe iyi yolda. Hücumun her tarafını iyi kullanan, geçişleri yapan bir takım görüntüsü veriyor takım.Bir mağlubiyet ya da kötü 1-2 oyundan sonra teknik direktör göndermek doğru değil. Bir antrenör gözüyle Ahmet Nur Çebi doğru yaptı diye düşünüyorum. Bu sezona en iyi başlayan Beşiktaş'tı. 2-3 maçlık bir tempo düşüklüğü var. Doğru. Sezon başı yorgunluğunu da yeni attılar. Derbi maçtır. Beşiktaş kendi sahasında oynuyor. Ama Fenerbahçe daha formda ve maçı kazanmaya yakın görünüyor. Jesus'un hamleleri maç kazandırır. Beşiktaş'ın lige girişindeki fiziksel gücünü görmüştüm. Fenerbahçe de bu anlamda daha iyi. İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir futbolsever olarak kaliteli şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum.Fenerbahçe daha da oturacaktır. Bir takımın birbiriyle uyum süreci çok önemlidir. 3-4 ayda kesin olur diyemeyiz. Zaman zaman insan bulunduğu ortamı çok çabuk benimseyebilir. Ama taşların doğru yerlere koyulması çok önemli. Futbol bir puzzle ise parçalar doğru yere oturtulmalı. Jesus birçok şeyi çözdü. Defans olgusunu da oturttu. Kenar oyuncuları çok önemli. Ferdi sol kenarda oynadı. Bu sezon öyle bir durum yok. Bir oyuncu nerede verimliyse orada oynatılıyor. Fenerbahçeli oyuncular birbiriyle uyumlu. Takım olma yolunda önemli adımlar atıldı. Fenerbahçe için uyum sorunu da yok. Böyle devam etmelerini bekliyorum.Büyük takımların Türkiye'de etkileri nasıldı? Bunu görmeye başladık Fenerbahçe adına. Skor ne olursa olsun son dakikaya kadar arzu ve istek ortaya koyuyor Fenerbahçe. 3-0 ise 4-0 olması için yüksek tempo ortaya koyuluyor. Fenerbahçe, Avrupa'da Türkiye'yi çok daha iyi temsil ediyor.Ben de gençken Fenerbahçe'de oynadım. Yabancı oyuncuların maksimum 3 olduğu dönemlerde oynadık. 2 yabancıyla oynayan kulüpler de vardı. Ben Gençlerbirliği'nde de yetenekli olmama rağmen formayı alamadığım zamanlar oldu. Genç oyuncular için bir süre gerekir. Fenerbahçe'nin hedefleri var. Dünyada hatırı sayılı transferler yapılıyor. Arda Güler'in olumlu şeylerini Jesus herkesten iyi biliyordur. Genç bir oyuncunun Türk futboluna kazandırılmasının dışında daha önemli misyonları var. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve Avrupa'da başarılı olmak gibi... Arda ne kadar süre verilirse verilsin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Onda bu sabrı da görüyorum. Genç oyuncular, 'yol yürümeden ben oldum' dememeli. Arda'nın çok dikkatli ve sabırlı olması gerek. Eksiklerini gidermek için çok daha fazla çalışması lazım. Arda daha fazla kuvvetlenmeli, oyunu daha çabuk oynaması gerekir. Topu rakip kaleye taşıması daha iyi olmalı. Daha hızlı düşünmesi gerek. Bunlar için de bir süreç gerekiyor tabii. Arda'nın çabuklaşması gerek! İyi bir giriş yaptı. Yıldız olmak Arda Güler'in elinde. Futbolda öğrenme ve gelişim bitmez. 50 yaşındayım ve halen öğreniyorum. Dolayısıyla Arda'nın yolu uzun. İnşallah başarılı olur. İnşallah Avrupa'da onu görürüz.Bütün derbiler unutulmaz. Şampiyonluğu aldığımız Trabzonspor maçını halen unutamıyorum. Hayatımdaki en önemli maçlardan biriydi. Koca bir sezonun yorgunluğu vardı. Şampiyonluk uzak görünüyordu ama istediğimizi aldık.Ben hayatım boyunca 'pişman' olmamak için yaşadım. Tabii ki tercih hatalarım olmuştur. Erken davrandığım zamanlar olmuştur.Uzun vadeli projelere bakıyorum. Futbolda başarılar anlıktır. Ama uzun vadeli projelere sıcak bakıyorum. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Çünkü futbol aşığıyım. Futbolu geliştirme adına çalıştım. Anlık başarılar o günü ilgilendirir ama uzun vadeli düşünmek gerek. Böyle projelere fikrim, icraatım ve fiziksel olarak hizmet etmekten de onur duyarım.103 gollü kadro benim için efsane kadrodur.Müslüm Gürses'i çok severim. Gürses benim için çok farklıdır. Her şarkısı özeldir. Hasret Rüzgarları çocukluğum şarkısıdır.Biraz erken evlendiğimi düşünüyorum. Bunu itiraf ediyorum.Gerilim filmlerine bayılırım. Evil Deald beğendiğim filmler arasında. Ve tabii ki Halka filmi de kült filmlerim arasındadır.Liverpool menajeri Jürgen Klopp bir uzaylı gibi. Bir antrenöre yakışan duruş onda var. Teknik direktör dediğin böyle olmalı. Bence herkesten çok ileride. Davranışları, uyumu! Ondan başkasını tanımam.Rüştü Reçber'i kaleye koyardım. Diğeri kim olsun? Rıdvan Dilmen'i alırdım. Rıdvan ağabey ile birlikte oynamayı isterdim. Ona çalım atmak da ayrıca güzel olurdu (gülerek).Benim Örümcek Adam'ı çok severim. O olurdu.