Gençlerbirliği'nden büyük yankı uyandırarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve günümüzde teknik direktör olarak futbola hizmet eden Tarık Daşgün, Sporx'e özel açıklamalar yaptı. Daşgün, sarı-lacivertlilerin gidişatı, Jorge Jesus'un etkileri, derbi maç ve kariyer planlamasını anlattı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Tarık Daşgün, dikkati çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar....
"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜK GÖSTERMESİ"
- Hocam, Fenerbahçe için geride kalan haftaları değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Bol gollü bir şampiyonluk bekliyor taraftarlar. 100 golü aşan bir Fenerbahçe görür müyüz?
20-30 yıl önceki performansı kıyaslamak ne kadar doğru bilemiyorum. Hep öne bakmak lazım. Fenerbahçe özlediğimiz takıma büründü. Oyuna hakim olan, baskı kuran bir görüntüde olmalı. Bu sezonun son 2-3 haftasında ivmeyi yakaladı. Bu skora yansır ya da yansımaz. Önemli olan Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstermesi. Hem defansif hem ofansif açıdan iyi olması önemli. Skordan ziyade oyunun oturmuşluğuna bakıyorum. Bunu da görüyorum. Benim futbol anlayışıma göre; içeride oynadığı maçlarda bu baskıyı daha fazla göstermeli Fenerbahçe. İnşallah böyle devam eder. Fenerbahçe iyi yolda. Hücumun her tarafını iyi kullanan, geçişleri yapan bir takım görüntüsü veriyor takım.
"FENERBAHÇE MAÇI KAZANMAYA YAKIN GÖRÜNÜYOR"
- Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılacağı gündeme geldi. Sizce Fransız çalıştırıcının üstündeki baskı, yönetimin yaptığı 'destek' açıklaması sonrası azalır mı? Ayrıca derbi maçın favorisi hangi takım?
Bir mağlubiyet ya da kötü 1-2 oyundan sonra teknik direktör göndermek doğru değil. Bir antrenör gözüyle Ahmet Nur Çebi doğru yaptı diye düşünüyorum. Bu sezona en iyi başlayan Beşiktaş'tı. 2-3 maçlık bir tempo düşüklüğü var. Doğru. Sezon başı yorgunluğunu da yeni attılar. Derbi maçtır. Beşiktaş kendi sahasında oynuyor. Ama Fenerbahçe daha formda ve maçı kazanmaya yakın görünüyor. Jesus'un hamleleri maç kazandırır. Beşiktaş'ın lige girişindeki fiziksel gücünü görmüştüm. Fenerbahçe de bu anlamda daha iyi. İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir futbolsever olarak kaliteli şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum.
"JESUS ÇOK ŞEYİ ÇÖZDÜ, UYUM SORUNU YOK"
- Jorge Jesus'un oyunculara dokunuşu için neler söylersiniz? Fenerbahçe bu performansı sezonun geneline yayabilir mi?
Fenerbahçe daha da oturacaktır. Bir takımın birbiriyle uyum süreci çok önemlidir. 3-4 ayda kesin olur diyemeyiz. Zaman zaman insan bulunduğu ortamı çok çabuk benimseyebilir. Ama taşların doğru yerlere koyulması çok önemli. Futbol bir puzzle ise parçalar doğru yere oturtulmalı. Jesus birçok şeyi çözdü. Defans olgusunu da oturttu. Kenar oyuncuları çok önemli. Ferdi sol kenarda oynadı. Bu sezon öyle bir durum yok. Bir oyuncu nerede verimliyse orada oynatılıyor. Fenerbahçeli oyuncular birbiriyle uyumlu. Takım olma yolunda önemli adımlar atıldı. Fenerbahçe için uyum sorunu da yok. Böyle devam etmelerini bekliyorum.
"3-0 İSE 4-0'I ARIYOR FENERBAHÇE"
- Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansı için neler söylersiniz?
Büyük takımların Türkiye'de etkileri nasıldı? Bunu görmeye başladık Fenerbahçe adına. Skor ne olursa olsun son dakikaya kadar arzu ve istek ortaya koyuyor Fenerbahçe. 3-0 ise 4-0 olması için yüksek tempo ortaya koyuluyor. Fenerbahçe, Avrupa'da Türkiye'yi çok daha iyi temsil ediyor.
"ARDA DAHA ÇABUK OLMALI"
- Şampiyon olmak isteyen bir Fenerbahçe'nin kadrosunda Arda Güler'in şans bulacağını düşünüyor musunuz ve genç oyuncunun sizce nasıl eksileri var?
Ben de gençken Fenerbahçe'de oynadım. Yabancı oyuncuların maksimum 3 olduğu dönemlerde oynadık. 2 yabancıyla oynayan kulüpler de vardı. Ben Gençlerbirliği'nde de yetenekli olmama rağmen formayı alamadığım zamanlar oldu. Genç oyuncular için bir süre gerekir. Fenerbahçe'nin hedefleri var. Dünyada hatırı sayılı transferler yapılıyor. Arda Güler'in olumlu şeylerini Jesus herkesten iyi biliyordur. Genç bir oyuncunun Türk futboluna kazandırılmasının dışında daha önemli misyonları var. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve Avrupa'da başarılı olmak gibi... Arda ne kadar süre verilirse verilsin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Onda bu sabrı da görüyorum. Genç oyuncular, 'yol yürümeden ben oldum' dememeli. Arda'nın çok dikkatli ve sabırlı olması gerek. Eksiklerini gidermek için çok daha fazla çalışması lazım. Arda daha fazla kuvvetlenmeli, oyunu daha çabuk oynaması gerekir. Topu rakip kaleye taşıması daha iyi olmalı. Daha hızlı düşünmesi gerek. Bunlar için de bir süreç gerekiyor tabii. Arda'nın çabuklaşması gerek! İyi bir giriş yaptı. Yıldız olmak Arda Güler'in elinde. Futbolda öğrenme ve gelişim bitmez. 50 yaşındayım ve halen öğreniyorum. Dolayısıyla Arda'nın yolu uzun. İnşallah başarılı olur. İnşallah Avrupa'da onu görürüz.
"TRABZONSPOR MAÇINI UNUTAMIYORUM"
- Peki hocam, unutamadığınız bir derbi ya da büyük maç var mı acaba?
Bütün derbiler unutulmaz. Şampiyonluğu aldığımız Trabzonspor maçını halen unutamıyorum. Hayatımdaki en önemli maçlardan biriydi. Koca bir sezonun yorgunluğu vardı. Şampiyonluk uzak görünüyordu ama istediğimizi aldık.
"HAYATIM BOYUNCA BİR PİŞMANLIK YAŞAMADIM"
- Yaşadığınız bir pişmanlık var mı?
Ben hayatım boyunca 'pişman' olmamak için yaşadım. Tabii ki tercih hatalarım olmuştur. Erken davrandığım zamanlar olmuştur.
"UZUN VADELİ PLANLARA SICAK BAKIYORUM"
- Teknik direktör olarak futbola hizmet verdiğinizi görüyorum. Bundan sonraki kariyer planınız nedir?
Uzun vadeli projelere bakıyorum. Futbolda başarılar anlıktır. Ama uzun vadeli projelere sıcak bakıyorum. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Çünkü futbol aşığıyım. Futbolu geliştirme adına çalıştım. Anlık başarılar o günü ilgilendirir ama uzun vadeli düşünmek gerek. Böyle projelere fikrim, icraatım ve fiziksel olarak hizmet etmekten de onur duyarım.
TARIK DAŞGÜN İLE KISA KISA...
-Sizin için efsane olan futbol takımı kadrosu hangisidir?
103 gollü kadro benim için efsane kadrodur.
- Dinleyince efkarlandığınız ya da mutlu olduğunuz bir şarkı var mı?
Müslüm Gürses'i çok severim. Gürses benim için çok farklıdır. Her şarkısı özeldir. Hasret Rüzgarları çocukluğum şarkısıdır.
- Tek başına kaldığınızda itiraf ettiğiniz bir şey?
Biraz erken evlendiğimi düşünüyorum. Bunu itiraf ediyorum.
- Efsane, unutamadığınız bir film?
Gerilim filmlerine bayılırım. Evil Deald beğendiğim filmler arasında. Ve tabii ki Halka filmi de kült filmlerim arasındadır.
-Sizce en iyi teknik direktör kimdir?
Liverpool menajeri Jürgen Klopp bir uzaylı gibi. Bir antrenöre yakışan duruş onda var. Teknik direktör dediğin böyle olmalı. Bence herkesten çok ileride. Davranışları, uyumu! Ondan başkasını tanımam.
- Issız Ada'da kaldığınızda yanınıza almak isteyeceğiniz iki futbolcu kim olurdu?
Rüştü Reçber'i kaleye koyardım. Diğeri kim olsun? Rıdvan Dilmen'i alırdım. Rıdvan ağabey ile birlikte oynamayı isterdim. Ona çalım atmak da ayrıca güzel olurdu (gülerek).
- Süper Kahramanınız kim olurdu?
Benim Örümcek Adam'ı çok severim. O olurdu.
"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜK GÖSTERMESİ"
- Hocam, Fenerbahçe için geride kalan haftaları değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Bol gollü bir şampiyonluk bekliyor taraftarlar. 100 golü aşan bir Fenerbahçe görür müyüz?
20-30 yıl önceki performansı kıyaslamak ne kadar doğru bilemiyorum. Hep öne bakmak lazım. Fenerbahçe özlediğimiz takıma büründü. Oyuna hakim olan, baskı kuran bir görüntüde olmalı. Bu sezonun son 2-3 haftasında ivmeyi yakaladı. Bu skora yansır ya da yansımaz. Önemli olan Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstermesi. Hem defansif hem ofansif açıdan iyi olması önemli. Skordan ziyade oyunun oturmuşluğuna bakıyorum. Bunu da görüyorum. Benim futbol anlayışıma göre; içeride oynadığı maçlarda bu baskıyı daha fazla göstermeli Fenerbahçe. İnşallah böyle devam eder. Fenerbahçe iyi yolda. Hücumun her tarafını iyi kullanan, geçişleri yapan bir takım görüntüsü veriyor takım.
"FENERBAHÇE MAÇI KAZANMAYA YAKIN GÖRÜNÜYOR"
- Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılacağı gündeme geldi. Sizce Fransız çalıştırıcının üstündeki baskı, yönetimin yaptığı 'destek' açıklaması sonrası azalır mı? Ayrıca derbi maçın favorisi hangi takım?
Bir mağlubiyet ya da kötü 1-2 oyundan sonra teknik direktör göndermek doğru değil. Bir antrenör gözüyle Ahmet Nur Çebi doğru yaptı diye düşünüyorum. Bu sezona en iyi başlayan Beşiktaş'tı. 2-3 maçlık bir tempo düşüklüğü var. Doğru. Sezon başı yorgunluğunu da yeni attılar. Derbi maçtır. Beşiktaş kendi sahasında oynuyor. Ama Fenerbahçe daha formda ve maçı kazanmaya yakın görünüyor. Jesus'un hamleleri maç kazandırır. Beşiktaş'ın lige girişindeki fiziksel gücünü görmüştüm. Fenerbahçe de bu anlamda daha iyi. İyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir futbolsever olarak kaliteli şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum.
"JESUS ÇOK ŞEYİ ÇÖZDÜ, UYUM SORUNU YOK"
- Jorge Jesus'un oyunculara dokunuşu için neler söylersiniz? Fenerbahçe bu performansı sezonun geneline yayabilir mi?
Fenerbahçe daha da oturacaktır. Bir takımın birbiriyle uyum süreci çok önemlidir. 3-4 ayda kesin olur diyemeyiz. Zaman zaman insan bulunduğu ortamı çok çabuk benimseyebilir. Ama taşların doğru yerlere koyulması çok önemli. Futbol bir puzzle ise parçalar doğru yere oturtulmalı. Jesus birçok şeyi çözdü. Defans olgusunu da oturttu. Kenar oyuncuları çok önemli. Ferdi sol kenarda oynadı. Bu sezon öyle bir durum yok. Bir oyuncu nerede verimliyse orada oynatılıyor. Fenerbahçeli oyuncular birbiriyle uyumlu. Takım olma yolunda önemli adımlar atıldı. Fenerbahçe için uyum sorunu da yok. Böyle devam etmelerini bekliyorum.
"3-0 İSE 4-0'I ARIYOR FENERBAHÇE"
- Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansı için neler söylersiniz?
Büyük takımların Türkiye'de etkileri nasıldı? Bunu görmeye başladık Fenerbahçe adına. Skor ne olursa olsun son dakikaya kadar arzu ve istek ortaya koyuyor Fenerbahçe. 3-0 ise 4-0 olması için yüksek tempo ortaya koyuluyor. Fenerbahçe, Avrupa'da Türkiye'yi çok daha iyi temsil ediyor.
"ARDA DAHA ÇABUK OLMALI"
- Şampiyon olmak isteyen bir Fenerbahçe'nin kadrosunda Arda Güler'in şans bulacağını düşünüyor musunuz ve genç oyuncunun sizce nasıl eksileri var?
Ben de gençken Fenerbahçe'de oynadım. Yabancı oyuncuların maksimum 3 olduğu dönemlerde oynadık. 2 yabancıyla oynayan kulüpler de vardı. Ben Gençlerbirliği'nde de yetenekli olmama rağmen formayı alamadığım zamanlar oldu. Genç oyuncular için bir süre gerekir. Fenerbahçe'nin hedefleri var. Dünyada hatırı sayılı transferler yapılıyor. Arda Güler'in olumlu şeylerini Jesus herkesten iyi biliyordur. Genç bir oyuncunun Türk futboluna kazandırılmasının dışında daha önemli misyonları var. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve Avrupa'da başarılı olmak gibi... Arda ne kadar süre verilirse verilsin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Onda bu sabrı da görüyorum. Genç oyuncular, 'yol yürümeden ben oldum' dememeli. Arda'nın çok dikkatli ve sabırlı olması gerek. Eksiklerini gidermek için çok daha fazla çalışması lazım. Arda daha fazla kuvvetlenmeli, oyunu daha çabuk oynaması gerekir. Topu rakip kaleye taşıması daha iyi olmalı. Daha hızlı düşünmesi gerek. Bunlar için de bir süreç gerekiyor tabii. Arda'nın çabuklaşması gerek! İyi bir giriş yaptı. Yıldız olmak Arda Güler'in elinde. Futbolda öğrenme ve gelişim bitmez. 50 yaşındayım ve halen öğreniyorum. Dolayısıyla Arda'nın yolu uzun. İnşallah başarılı olur. İnşallah Avrupa'da onu görürüz.
"TRABZONSPOR MAÇINI UNUTAMIYORUM"
- Peki hocam, unutamadığınız bir derbi ya da büyük maç var mı acaba?
Bütün derbiler unutulmaz. Şampiyonluğu aldığımız Trabzonspor maçını halen unutamıyorum. Hayatımdaki en önemli maçlardan biriydi. Koca bir sezonun yorgunluğu vardı. Şampiyonluk uzak görünüyordu ama istediğimizi aldık.
"HAYATIM BOYUNCA BİR PİŞMANLIK YAŞAMADIM"
- Yaşadığınız bir pişmanlık var mı?
Ben hayatım boyunca 'pişman' olmamak için yaşadım. Tabii ki tercih hatalarım olmuştur. Erken davrandığım zamanlar olmuştur.
"UZUN VADELİ PLANLARA SICAK BAKIYORUM"
- Teknik direktör olarak futbola hizmet verdiğinizi görüyorum. Bundan sonraki kariyer planınız nedir?
Uzun vadeli projelere bakıyorum. Futbolda başarılar anlıktır. Ama uzun vadeli projelere sıcak bakıyorum. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Çünkü futbol aşığıyım. Futbolu geliştirme adına çalıştım. Anlık başarılar o günü ilgilendirir ama uzun vadeli düşünmek gerek. Böyle projelere fikrim, icraatım ve fiziksel olarak hizmet etmekten de onur duyarım.
TARIK DAŞGÜN İLE KISA KISA...
-Sizin için efsane olan futbol takımı kadrosu hangisidir?
103 gollü kadro benim için efsane kadrodur.
- Dinleyince efkarlandığınız ya da mutlu olduğunuz bir şarkı var mı?
Müslüm Gürses'i çok severim. Gürses benim için çok farklıdır. Her şarkısı özeldir. Hasret Rüzgarları çocukluğum şarkısıdır.
- Tek başına kaldığınızda itiraf ettiğiniz bir şey?
Biraz erken evlendiğimi düşünüyorum. Bunu itiraf ediyorum.
- Efsane, unutamadığınız bir film?
Gerilim filmlerine bayılırım. Evil Deald beğendiğim filmler arasında. Ve tabii ki Halka filmi de kült filmlerim arasındadır.
-Sizce en iyi teknik direktör kimdir?
Liverpool menajeri Jürgen Klopp bir uzaylı gibi. Bir antrenöre yakışan duruş onda var. Teknik direktör dediğin böyle olmalı. Bence herkesten çok ileride. Davranışları, uyumu! Ondan başkasını tanımam.
- Issız Ada'da kaldığınızda yanınıza almak isteyeceğiniz iki futbolcu kim olurdu?
Rüştü Reçber'i kaleye koyardım. Diğeri kim olsun? Rıdvan Dilmen'i alırdım. Rıdvan ağabey ile birlikte oynamayı isterdim. Ona çalım atmak da ayrıca güzel olurdu (gülerek).
- Süper Kahramanınız kim olurdu?
Benim Örümcek Adam'ı çok severim. O olurdu.
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