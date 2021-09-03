Taraftardan yönetime Nwakaeme çağrısı

Sezondur Trabzonspor formasını terleten Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek.

, Fotoğraf; AA
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Taraftardan yönetime Nwakaeme çağrısı
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03 Eylül 2021 14:41
Trabzonspor'da takımın yıldız ismi Anthony Nwakaeme hem yönetimin hem de taraftarın gündeminde ilk sırada.

2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen ve 3 sezondur bordo mavili takım formasını terleten Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Nijeryalı futboluyla görüşmelere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi.

Takımda kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nwakaeme ile görüşmelerde bir pürüz çıkmayacağını düşünen bordo mavili yönetim de oyuncuyla kısa sürede yeni sözleşme yapmayı planlıyor. (Kaynak: Günebakış)


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