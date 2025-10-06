Tammy Abraham önce fedakarlığı sonra da görevini yaptı!

Beşiktaş'ın Galatasaray'la 1-1 berabere kaldığı derbide sakatlığına rağmen oynayan Tammy Abraham, attığı gol ve performansıyla öne çıktı.

calendar 06 Ekim 2025 12:24
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, dev derbide Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken sakatlığına rağmen forma giyen Tammy Abraham alkış aldı.

Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada 55. dakikada sağ omzu çıktığı için devam edemeyen Tammy Abraham doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Burada yapılan ilk müdahalede doktorlar tarafından çıkan omzu yerine geri yerleştirilen İngiliz yıldız, oluşan ödem nedeniyle haftayı takımdan uzak geçirdi.



Hazırlıkların ilk 4 gününde takımla çalışmayan ve hafif egzersizler yapan Abraham, son gün idmanın ısınma bölümünde kendisini denedi.

SAKATLIĞINA RAĞMEN 11'DE BAŞLADI

Sakatlığına rağmen hafta başından bu yana oynama ısrarını sürdüren Abraham, son kontrollerin ardından riske rağmen 11'de başladı.

12. dakikada takımını zorlu deplasmanda öne geçiren golü kaydeden 28 yaşındaki yıldız, hücum hattında 10 pasta 9 isabet bularak arkadaşlarına da alan açtı.

83. dakikada yerini Milot Rashica'ya bırakan Abraham'ın omzunu tuttuğu görülürken milli arada yeniden tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

İlk derbisinde ilk golünü atmayı başaran Abraham, Beşiktaş formasıyla 13 resmi maçta 8 gol ve 2 asist üretti.



