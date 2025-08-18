18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Tammy Abraham'ın opsiyonundaki detayı açıkladılar!

Beşiktaş'ın Roma'dan kiraladığı Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonundaki şartlar, Eyüpspor maçıyla birlikte devreye girdi.

calendar 18 Ağustos 2025 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham'ın opsiyonundaki detayı açıkladılar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın transferine dair detaylar ortaya çıktı.

Tutto Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmesiyle birlikte, Tammy Abraham'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddeleri erken bir şekilde gerçekleşti.

Haberde, 27 yaşındaki İngiliz santrforun Beşiktaş formasıyla ligdeki ilk maçına çıkmasıyla opsiyonda bulunan ilk maddenin devreye girdiği belirtiliyor.



Sözleşmedeki ikinci maddenin ise, yıldız golcünün oynamasına gerek kalmaksızın takımın ligdeki ilk puanını almasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'IN 'KAP' AÇIKLAMASI

Beşiktaş, bu transferi daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Açıklamada, Roma'ya 2025-2026 sezonu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda ise 2026-2027 sezonundan başlamak üzere 13 milyon Euro'luk transfer bedelinin taksitler halinde 2030 yılına kadar ödeneceği belirtilmişti.

PERFORMANSI

Abraham, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 5 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.