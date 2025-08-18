Tammy Abraham'ın opsiyonundaki detayı açıkladılar!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın transferine dair detaylar ortaya çıktı.



Tutto Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmesiyle birlikte, Tammy Abraham'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddeleri erken bir şekilde gerçekleşti.



Haberde, 27 yaşındaki İngiliz santrforun Beşiktaş formasıyla ligdeki ilk maçına çıkmasıyla opsiyonda bulunan ilk maddenin devreye girdiği belirtiliyor.

Sözleşmedeki ikinci maddenin ise, yıldız golcünün oynamasına gerek kalmaksızın takımın ligdeki ilk puanını almasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.Beşiktaş, bu transferi daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Açıklamada, Roma'ya 2025-2026 sezonu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda ise 2026-2027 sezonundan başlamak üzere 13 milyon Euro'luk transfer bedelinin taksitler halinde 2030 yılına kadar ödeneceği belirtilmişti.Abraham, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 5 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.